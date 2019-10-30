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30 октября • обновлено в 13:02
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"Одни п*дорам пишут, другие – шл*хам": Киву довел до истерики секс-скандал в Раде

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива высмеял секс-переписку на заседании Верховной Рады, за которой застукали "слугу народа" Богдана Яременко.

Видео с реакцией нардепа оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. Он вспомнил еще один инцидент с "гей-перепиской" нардепа от "Слуги народа" Анатолия Опанасенко. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Я прошу прощения, одни п*дорам пишут, другие шл*хам. Кого вы сюда понабирали?! Можно все, что угодно, просто ж не надо так вести себя аморально: заказывать проституток, заказывать мальчиков. Вы что творите?" – прокомментировал Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Персоны
Илья Кива Богдан Яременко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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