"Одни п*дорам пишут, другие – шл*хам": Киву довел до истерики секс-скандал в Раде

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива высмеял секс-переписку на заседании Верховной Рады, за которой застукали "слугу народа" Богдана Яременко.

Видео с реакцией нардепа оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. Он вспомнил еще один инцидент с "гей-перепиской" нардепа от "Слуги народа" Анатолия Опанасенко. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Я прошу прощения, одни п*дорам пишут, другие шл*хам. Кого вы сюда понабирали?! Можно все, что угодно, просто ж не надо так вести себя аморально: заказывать проституток, заказывать мальчиков. Вы что творите?" – прокомментировал Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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