Украина оказалась перед страшной угрозой – Габибуллаева

Молодая и амбициозная, Динара Габибуллаева из Днепра уже 5 лет занимается повышением политической грамотности молодежи. И последовательно отстаивает европейский курс Украины.

Она создала молодежное крыло партии "Солидарность", а ныне – вместе с "Европейской солидарностью" идет в Верховноую Раду. Как признается сама, чтобы остановить реванш пророссийских сил и не дать слить Украину.

О серьезных вызовах, которые стоят сейчас перед нашим государством, том, почему считает, что Зеленский может предать национальные интересы, а также возможности нового Майдана и том, как помешать капитуляции перед Россией, Габибуллаева рассказала в интервью OBOZREVATEL .

Динара Габибуллаева, №36 в избирательном списке партии "Европейская солидарность"

- Динара, на прошлой неделе вы пикетировали офисы партий "Батькивщина" и "Слуга народа". В связи с чем проходили эти пикеты?

- Дело в том, что Петр Порошенко, партия "Европейская солидарность", юристы, общественность инициировали написание Евроатлантической хартии. Мы публично призвали все проукраинские политические силы объединиться вокруг евроинтеграционных процессов. Потому что видим усиление негативных тенденций, наблюдаем попытки реванша. Поэтому мы считаем, что все, кто декларирует собственную проевропейскость, должны подтвердить слова делами – и подписать эту хартию. Показать, что они готовы, несмотря на выборы, собственные амбиции и свои политические интересы, отстаивать интересы Украины, безусловной составляющей которых является необратимый вектор на вступление в Евросоюз и НАТО.

К сожалению, понимают это не все. Поэтому и играют на популизме, обещаниях снизить тарифы или провести люстрацию.

Пикет штабов "Батькивщины" и "Слуги народа" с требованием поддержать курс на НАТО и ЕС

- Ваши требования были услышаны?

- Когда мы стояли под офисом "Слуги народа", мимо проходил 10 номер в списке этой политической силы, Жан Беленюк. Мы подошли к нему, спросили, поддерживает ли он курс на ЕС и НАТО. Он ответил, что не может ответить на этот вопрос.

- Почему?

- Потому что не имеет позиции. Для меня это был шок. Я понимаю, что достаточно большой процент на этих выборах получит Оппозиционная платформа – За життя, люди, которые точно не будут вести страну в ЕС и НАТО. Большой процент голосов возьмет "Слуга народа" - в которой кандидат из первой десятки не имеет позиции по этому вопросу. А значит, эти люди могут подвергнуться манипуляциям со стороны России. Могут банально испугаться. Это точно не те люди, которые будут стоять на баррикадах и защищать Украину не только на фронте, но и информационно, политически, экономически.

Меня осознание такого положения вещей пугает. Поэтому, убеждена, мы должны выходить на улицу, пикетировать, показывать свою позицию и запрос общества – и так достигать результатов.

- Считаете подобные акции действенным инструментом?

- Безусловно. Когда Портнова вернули на кафедру конституционного права в КНУ имени Шевченко – мы вышли поддержать возмущенных этим решением руководства ВУЗа студентов. Пробивались в кабинет к ректору, доносили требования общественности, готовы были оставаться до конца. Когда позорное решение было отменено – я поняла: вместе мы можем многого достичь. Если не сдадимся и не отступим.

Считаю, это была наша общая победа. И когда слышу: вы ничего не измените, вас мало – знаю, что это неправда. Так, точечно, мы можем менять страну.

Мы на призыв Порошенко выходили на Майдан против регистрации кандидатами в нардепы Анатолия Шария и Андрея Клюева, мы ходили по этому поводу в ЦИК. И благодаря общественному резонансу и запросам наших нардепов, благодаря активной позиции украинских сил нам удалось добиться отмены регистрации этих персонажей.

Нам удалось не допустить отмены Конституционным судом Украины закона о люстрации. Мы тогда разделились на две части. Нардепы пошли к председателю КСУ, мы остались на улице. По сути, мы отстаивали принципы Майдана, одним из требований которого была люстрация чиновников, которые сдавали Украину Путину, на чьих руках – кровь Небесной Сотни и тысяч павших в войне на Донбассе. А нынешняя власть добивается сейчас отмены закона о люстрации в своих интересах. Потому что понимает: пока он действующий – назначения люстрированого Андрея Богдана на любую должность является незаконной.

И мы добились, чтобы решение об отмене люстрации не было принято. Несмотря на все провокации и физические столкновения с "Национальным корпусом", которые тогда состоялись.

Так же мы – молодежь, "Европейская солидарность" - будем стоять стеной на пути пророссийских сил и не дадим им свернуть Украину с европейского пути. Исследования показывают: украинцы поддерживают курс на ЕС и НАТО. Потому что это – вопрос безопасности, повышение стандартов жизни, благосостояния людей. Но всего этого мы добьемся только в случае, если все проевропейские, проукраинские политические силы объединятся вокруг идеи.

- Видите предпосылки для такого объединения?

- К сожалению, не так много, как хотелось бы. Для многих партий все это – куда менее важно, чем собственные партийные интересы. Кому-то хочется контролировать большинство в парламенте, кто – грезит креслом премьера. И свою деятельность они выстраивают, исходя из собственных целей, а не руководствуясь интересами страны.

Мы сейчас оказались перед страшной угрозой откатиться на 5 лет назад. Предпринимаются попытки разрушить все достижения последних 5 лет, начиная от безвиза – и заканчивая сильной армией, разговоры о сокращении которой сейчас начались. Этого категорически нельзя допустить.

И в нашей Евроатлантической хартии все эти моменты прописаны. Партия, ее подписывающая, обязуется выполнять требования Соглашения об ассоциации, поддерживать необходимые государству законопроекты, не допустить сокращения ВСУ, последовательно выступать за имплементацию законодательства, за вопросы безопасности и НАТО. Потому что для Украины крайне важна сейчас всеобъемлющая поддержка Запада. Президент Зеленский, как видим, не столь мощный игрок на международном фронте. Поэтому нам надо усиливать свои позиции и дать всем нашим партнерам четкий сигнал: мы знаем, чего хотим – и готовы к этому идти.

И ни в коем случае нельзя допустить каких-либо колебаний в этом вопросе. Россия только этого и ждет. Хаос и наша внутренняя грызня – это для нее самый большой подарок.

- Вы считаете, вас услышали? После последних пикетов?

- Это будет видно по тому, кто подпишет хартию. Из офиса "Батькивщины" к нам хотя бы вышли (в отличие от однопартийцев Зеленского). И на камеру подтвердили готовность поддерживать евроинтеграционные процессы. Если они подпишут хартию – подтвердят свои слова действием.

Но важно еще и другое: мы заставляем политиков определяться. Это позволит избежать ситуации, когда оказывается, что никто никому ничего не обещал. Это – вопрос политической ответственности. Политиков пора заставить отвечать за свои слова, подкреплять их действиями.

Поэтому – мы продолжим. Если они не подпишут – придем снова.

- Вы упомянули о столкновениях с "Нацкорпусом" под КСУ. СМИ сообщали, что вы тогда пострадали. Обращались ли вы после тех драк к медикам?

- У меня действительно тогда была достаточно серьезно повреждена нога. Это произошло, когда я выступала. В какой-то момент я просто почувствовала, что у меня забрали колонку и начали выкручивать руку с микрофоном. Я никак не могла понять, что произошло. Не понимаю до сих пор. Если члены "Нацкорпуса" считают себя патриотами – почему они так отреагировали на наш протест против реванша пророссийских сил? Какая разница, кто провозглашает идею, если она – во благо страны, если ты эту идею поддерживаешь? Это было очень дико, на самом деле. Создавалось впечатление, что я попала на митинг против Порошенко, а не на акцию, направленную на недопущение отмены закона о люстрации.

Но особый шок у меня вызвало то, что они разорвали флаг Украины. Не наш. Его принес один из общественных активистов... Они не смотрели, кто перед ними. Я пыталась их остановить – тогда и повредила ногу. Хорошо, ребята меня вытащили, потому что могло бы все куда хуже закончиться.

К медикам обращалась. У меня был серьезный вывих. Сейчас уже лучше, хотя каблуки не смогу носить еще некоторое время.

- А в правоохранительные органы заявление вы писали по этому поводу?

- Нет. Для меня тогда главное было, какое решение примет КСУ. "Разборки" с "Нацкорпусом" - это было больно, противно, унизительно. Эта ситуация для меня лично дала ответ на вопрос о патриотизме "Нацкорпуса". Патриоты должны не драки устраивать, а объединяться ради общей цели.

- После резонанса по этой истории "Нацкорпус" выходил на вас – возможно, чтобы извиниться за то, что случилось?

- Выходили только с угрозами. Я рассказывала журналистам о том, что случилось. Считаю, что все должны знать, кто скрывается за масками патриотов на самом деле. Люди просто отрабатывают деньги Авакова или Коломойского. Поэтому и ждали нас с 8 утра. Окружили с двух сторон. Вели себя агрессивно.

Это была проплаченная попытка нас дискредитировать. После никто со мной не связывался и прощения не просил.

Но это ерунда. Мы будем продолжать бороться. За последние 5 лет произошло много страшных событий. Мы устояли, потому что имели сильный дипломатический корпус, который не давал нашим партнерам ослабить позицию в отношении России. А сейчас бездеятельность президента приводит к снятию санкций с Януковича. Или к возвращению России, не выполнила ни одного требования, в ПАСЕ.

- Но это произошло, когда там была еще и старая делегация. Не считаете, что ее члены должны разделить ответственность с Зеленским?

- Делегация выполняла свою работу. Ранее она работала в связке с Порошенко. Он лично садился на телефон и общался с главами государств. Доказывал, убеждал. И делегация, сильная сама по себе, с такой поддержкой от президента умудрялась удерживать ситуацию.

А Зеленский... Когда Макрона на встрече с ним озвучил, что Франция будет поддерживать возвращение России в ПАСЕ, президент просто отшутился. Ирина Геращенко рассказывала, как они пытались с ним встретиться, чтобы объяснить серьезность ситуации и необходимость мощной поддержки украинской делегации в ПАСЕ со стороны властей. Он – проигнорировал. Поэтому им было трудно – без поддержки президента, в условиях сильного давления.

А Европа только этого и ждала. Когда я стажировалась в Европарламенте, встречалась с генсеком Европейской народной партии. Он испанец. И он откровенно сказал: мы вас поддерживаем, потому что у вас очень сильная позиция, сильный президент. Но, откровенно говоря, то, что происходит у вас на востоке – это ваши проблемы. Меня беспокоит то, что из-за санкций я не могу продавать апельсины...

Европа несет убытки из-за ограничений экономических связей с Россией. Там мало понимают, что Украина защищает не только себя, но и Европу. Потому, сломав Украину, Россия просто пойдет дальше. Так устроены империи. Посмотрите, что происходит с Беларусью, это яркое подтверждение: Путин останавливаться не собирается. Поэтому нас и поддержали Балтийские страны – потому что они это точно знают.

А остальные европейские страны просто вздохнули с облегчением, увидев слабость действующего украинского президента. И вспомнили о собственных интересах. Никто не думает о том, что если России развяжут руки – она просто не будет ни с кем считаться. Тогда как санкции ее хоть немного сдерживают.

Поэтому для нас важно объединить всех, кто готов бороться за наше европейское будущее. И донести до людей понимание: сейчас под развлекательным соусом подаются реально опасные реваншистские вещи.

- Например?

- За имиджем "классного чувака", люди не замечают, кого Зеленский назначает на ключевые должности. Не видят, как в страну возвращаются одиозные персонажи, которые голосовали за кровавые законы 16 января. Он это одобряет.

А люди, ведясь на шутки, хайп, "по-приколу", не понимают серьезности происходящего. И новой власти это выгодно – так легко манипулировать.

Я понимаю: украинцы устали от войны. Устали от того шквала угроз, которые на нас свалились. Поэтому так легко повелись на возможность забыть об этом. Шутки, бесплатные концерты "95 квартала", примитивные сериалы, эта всем известная сцена с роялем... А потом этот человек становится президентом. И все по инерции продолжают смеяться, восхищаться тем, как он там кого-то посылает, унижает... Не видя, что происходит параллельно. Мы наблюдаем мастерское очковтирательство в масштабах страны.

Но рано или поздно мы все-таки откроем глаза. И увидим, что вернулись в 2010-й. Или, не дай Бог, в 2013-й.

- Считаете, возможны какие-то массовые протесты? Досрочное прекращение полномочий?

- Абсолютно. Сейчас у Зеленского с избирателями продолжается "медовый месяц". Хотя падение рейтинга мы уже наблюдаем. Пока его удается спасать, играя на том, чего хотят люди. Люди ведутся на форму без сути, потому что не любят разбираться. И этим власть пользуется.

А я боюсь, что в один момент Зеленский превратится в Януковича. Что все наши ценности, демократия – останутся только в воспоминаниях. Мы не знаем, в какой стране проснемся через год. Куда нас заведут люди, которые сейчас не знают, должна Украина быть в ЕС и НАТО, или нет. Мы это поймем постфактум. И вместо того, чтобы развивать экономику, углублять сотрудничество с Европой – снова будем сбрасывать власть, которая начудила.

Мы уже наблюдаем ухудшение на международном фронте. Дай Бог, чтобы хоть на Донбассе обострения военного противостояния не произошло.

- На ваш взгляд, какие из решений президента Зеленского являются самыми опасными для Украины, для достижений последних 5 лет? Возможно, даже для победы на Востоке, так как складывается впечатление, что нас уже понемногу готовят к капитуляции...

- Действительно, есть тенденция подготовки к капитуляции. Наши войска отступают. Происходят какие-то переговоры, подковерные договоренности. Был даже звонок к Путину – и мы до сих пор не знаем, о чем Зеленский с ним говорил. Эти переговоры могут очень дорого стоить украинцам. Вплоть до полного возвращения Украины под контроль России.

Опасность вижу в позиции Зеленского по вопросу языка. За 5 лет мы смогли поднять украинскую идентичность. Люди массово переходили на украинский. Молодежь принципиально разговаривает на украинском. Русскую попсу и фильмы вытеснили украинская музыка и кино. Квоты помогли раскрыть огромный потенциал украинской музыки. Начали издаваться украинские книги. Люди просто вдруг осознали: зачем нам чужое, если у нас своего достаточно?

Когда приняли закон о языке – это была победа. И тут вдруг выходит Богдан или Зеленский - и говорят: надо пересмотреть. Что пересматривать?! Во время гибридной войны сверхважно зафиксировать: мы – украинцы. Мы отстаиваем свои украинские интересы. А Россия сейчас снова качает позиции Украины. Чтобы снова лезть сюда защищать "своих".

Порошенко был очень жестким в этом плане: ни шагу назад. А этот - начинает искать компромиссы. С Россией. Потому что то, что он делает, выгодно не нам, а врагу. Зачем ты отводишь войска, зачем ослабляешь язык, зачем назначаешь людей, которых выставил из страны Майдан? Явно не для украинцев. Ты играешь на руку тем, кто хочет возвращения в российскую кабалу.

- Это сознательная игра или неопытность?

- Думаю, решения принимает не только Зеленский. На него влияют те, кто хочет, чтобы так было – и считают личным врагом Порошенко. Это и Путин, который прямо говорил, что Порошенко – его враг. И Коломойский, которому Порошенко не дал дальше развивать его бизнес-схемы.

Именно поэтому Петр Алексеевич, который очень много сделал для развития страны, для евроинтеграции, для армии, сейчас – под шквалом негатива со стороны людей, тяготеющих к России. Им так выгоднее, так удобнее. Тимошенко в 2009-м подписала газовые соглашения, которые позволили облегчить жизнь на тот момент, но на десятилетия отдавали Крым Черноморскому флоту России. Это был компромисс. И сейчас может происходить то же самое.

- Как история с возвращением наших военнопленных моряков ?

- Да. Истерика Зеленского в ответ на ноту Климкина свидетельствует: они готовы были признать, что наши моряки, которые по нейтральных водах переходили из одного украинского порта в другой – преступники. РФ нарушила международное право, это было признано Трибуналом ООН по морскому праву – а Украина на весь мир собиралась сказать: наши моряки что-то нарушили? Это абсурд. Особенно учитывая то, как мужественно держатся наши ребята в русском плену, как настаивают на том, что они невиновны.

Здесь у Зеленского – истерика. А вот телемосты с агрессором – это нормально для него. Поездки Бойко и Медведчука в Москву – нормально... Все это – сигналы: при малейшей возможности Зеленский сдаст интересы Украины, чтобы не бороться. Потому бороться – это трудно. Принимать непопулярные решения и проводить реформы – это сложно. Надо иметь железный характер. В конце концов, с тем, что он натворит, вынужден будет разбираться народ. У меня есть тысячи знакомых, которые готовы выйти на улицу, чтобы отстоять Украину.

- Что для вас лично стало бы той последней каплей, которая вывела бы вас на новый Майдан?

- Я боюсь об этом думать. Боюсь обострения боевых действий. Боюсь, что не сможем отстоять наше европейское будущее и это повлечет за собой массовую гибель людей. Боюсь начала наступления из-за того, что Украина ослабила свои позиции... Если наша власть решится на капитуляцию – Россия не остановится. Ее интересует не Донбасс – ей нужна вся Украина. Путин грезит демонстрацией собственной силы, и Украина для него - замечательный плацдарм для такой демонстрации. Помешать ему можем только мы: демонстрируя, что нам с Россией не по пути. Мир – на нашей стороне. Порошенко удалось то, что не удалось в свое время Грузии: доказать, что Россия – агрессор и добиться наложения на нее санкций.

Сейчас главное, чтобы эти санкции не были сняты. Чтобы Зеленский продолжал делать то, что делал Порошенко. Пусть учится. Порошенко не раз говорил: готов помогать, лишь бы не было отката назад, лишь бы не были сданы интересы Украины.

Это для нашей партии – главное: не допустить возвращения Украины назад. Не хотелось бы, чтобы мы снова повторяли ошибки и учились на болезненных и кровавых уроках.

А люди – готовы выходить на улицу. Особенно те, кто точно знает, из какой пропасти нам удалось выбраться и какую цену мы за это заплатили.

В первой десятке нашего списка – легендарная Яна Зинкевич. Она лично вытащила с поля боя более 250 раненых ребят. Созданное ею подразделение "Госпитальеры" спасло жизни более чем 3 тысячам бойцов. Она здоровье потеряла на войне. И Яна точно знает, что такое война и кто такой Путин. И она говорит: я не могу допустить реванша! Не могу! У меня нет другой Украины... Ее аж трясет, когда она видит, как страну сдают. Потому что видела смерть.

В нашей команде - те, кто не допустит реванша. Парубий, который столько сделал для принятия необходимых стране законов. София Федина, голос Львовского Майдана. Невероятная Ирина Геращенко, которая добилась возвращения домой десятков наших пленных, которая отстаивала интересы государства на международных площадках. Ахтем Чийгоз, который прошел российскую тюрьму... У нас – невероятная команда. Я горжусь тем, что в свои 25-ть я – рядом с такими людьми.

- Говорят, политика – грязное дело. Зачем вам это в вашем молодом возрасте?

- Я не могу молчать. Не могу закрыть глаза – и смотреть, как мою страну уничтожают. Поэтому и взялась в свое время объединять молодежь с такой же позицией. Сейчас у нас есть шанс учиться у таких мощных политиков. И я бы хотела, чтобы все политические силы брали пример с "Европейской солидарности" и также давали молодежи возможность проявить себя, возможность почувствовать настоящую политику европейского образца. Ведь именно так формируется кадровый резерв для государства на долгие годы вперед.

У нас классная команда. Без популизма. Без, упаси Боже, подыгрывания врагу. Опытные политики впереди – и молодые бойцы в тылу. Идеальный микс. К сожалению, в большинстве других политических сил я этого не вижу.

- Это общая тенденция нашего времени - когда в политику идут люди очень далеких от политики профессий: певцы, музыканты, комики ...

- Это хайп. Такую тенденцию завел Зеленский, который показал, что сегодня можно на рояле играть, а завтра – стать президентом. Вот все и рванули. Оля Полякова, Винник с Поплавским, Вакарчук ... Я очень люблю "Океан Эльзы". Святослав – хороший певец. Но для политики ему не хватает опыта. Свою эффективность он показал в Раде в 2004-м – просто не выдержав того давления через мягкотелость. Не думаю, что стране нужны сейчас такие политики. Возможно – потом. А пока - лучше бы попробовал себя на местных выборах. Чтобы понять, готов ли он защищать государство.

А у нас в команде есть и опытные политики, и молодежь, и представители общественности, и волонтеры, и бойцы. Каждый – компетентен в тех или иных вопросах. Нас объединяет единая цель: необратимость вектора Украины на ЕС и НАТО и недопущение реванша. Точнее, его остановка. Потому что реванш происходит уже.

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- Вы же понимаете, что, если верить социологам, в будущей Раде вам будет непросто?

- Да, непросто. Но когда нам было просто? Выгонять всю ту нечисть в 2014-м было непросто. Проталкивать важные законы, преодолевая яростное сопротивление – было непросто. Знать, что тысячи украинцев погибают и не иметь возможности это остановить – было сверхсложно. Но мы выстояли – и будем стоять дальше.

Нам нужна поддержка СМИ. Потому что покупка Медведчуком 4 телеканалов фактически заблокировала информационное пространство. И на 1 + 1 не всегда, мягко говоря, подают правдивую информацию...

Большинство украинцев выстраивают свое восприятие происходящего из услышанного из телевизора. Есть огромная проблема: низкий уровень политического образования и культуры населения. Большинство украинцев просто не знают, кто и за что отвечает даже. У них Порошенко до сих пор во всем виноват.

Именно поэтому если я пройду в Раду – планирую заниматься образованием молодежи, неформальным образованием, политическим образованием. Потому что этим людям – голосовать. Все наши беды - от недостаточной образованности избирателя. Он глотает все, что ему скармливают СМИ, не анализируя, не не отслеживая тенденции, логику событий. И пока эта ситуация будет сохраняться – до тех пор нами будут манипулировать.

В этом вижу свою миссию. Я этим, собственно, и занимаюсь последние 5 лет – но мне хотелось бы, чтобы это было более фундаментально и системно. Это – дело на годы. Это – стратегическая цель. И наша партия хотела бы этим заниматься, развивать страну.

Но пока мы вынуждены бороться, чтобы нас не запихнули обратно в "братские объятия" России.

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