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21 января • обновлено в 14:37
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Одиозный судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева

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Судья Павел Вовк снова стал главой Окружного административного суда города Киева.

Его избрали на собрании судей ОАСК, которое прошло во вторник, 21 января, сообщает пресс-служба суда.

"Путем тайного голосования собранием судей был избран глава суда. 39 из 42 присутствующих отдали свой голос за Павла Вовка", – говорится в сообщении.

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Павел Вовк родился 7 июля 1978 года в Краматорске Донецкой области. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в прокуратуре, был помощником нардепа Сергея Кивалова, с 2007 года – судья ОАСК. В марте 2015 года Вовк был избран главой Окружного админсуда Киева.

В июле 2019 года главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка обвинили в давлении и вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей, где он должен был проходить профоценивание.

Судья Павел Вовк

Судья Павел Вовк

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины провело в здании ОАСК обыски в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей.

  • 30 июля Генеральная прокуратура Украины вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для вручения подозрений.

  • 2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрения в возможных преступлениях.

  • Ранее 1 августа председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия. Однако Высший совет правосудия отказался отстранять Вовка от исполнения им судейских функций.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Вовчий суд !
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фил филька
фил филька
может все таки получиться у него посадить петьку и прочих турчиновых
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