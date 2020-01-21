Одиозный судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева

Судья Павел Вовк снова стал главой Окружного административного суда города Киева.

Его избрали на собрании судей ОАСК, которое прошло во вторник, 21 января, сообщает пресс-служба суда.

"Путем тайного голосования собранием судей был избран глава суда. 39 из 42 присутствующих отдали свой голос за Павла Вовка", – говорится в сообщении.

Павел Вовк родился 7 июля 1978 года в Краматорске Донецкой области. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в прокуратуре, был помощником нардепа Сергея Кивалова, с 2007 года – судья ОАСК. В марте 2015 года Вовк был избран главой Окружного админсуда Киева.

В июле 2019 года главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка обвинили в давлении и вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей, где он должен был проходить профоценивание.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины провело в здании ОАСК обыски в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей.

30 июля Генеральная прокуратура Украины вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для вручения подозрений.

2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрения в возможных преступлениях.

Ранее 1 августа председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия. Однако Высший совет правосудия отказался отстранять Вовка от исполнения им судейских функций.

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