Одиозный регионал и олигарх: стало известно, кто финансирует Смешко

Политическая партия Игоря Смешко “Сила и Честь”, которая собралась на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019, заручилась поддержкой сразу нескольких весьма влиятельных спонсоров.

Данную информацию обнародовали в Telegram-канале Shadow Anonymous, который специализируется на отслеживании деятельности олигархов. Так, отмечается: "Акционеры, вложившиеся в Смешко, это бывший глава таможни от коммунистов Игорь Калетник, владелец "Индустриальной группы" Виталий Гайдук, многолетний бизнес-партнер Смешко Владимир Сацюк и др.".

Отмечается, что "контрольный пакет акций" находится у Калетника и Гайдука, остальные довольствуются участью миноритариев.

Игорь Смешко Replyua.net

"Сейчас идет обсуждение концессионерами принципов формирования списка и выдвижения кандидатов в одномандатных округах. Предложения идти от партии по мажоритарке поступают бывшим депутатам кучминского блока "За ЕДУ", а также отставным военным из числа местных бизнесменов", – утверждается в сообщении.

Также обращается внимание на весьма показательный нюанс. Зарубежные эксперты публично высказывают свое удивление высоким рейтингом Смешко. Однако, расследователи Shadow Anonymous уверены, что используется классическая операция спецслужб США "по проведению в рейтингоносцы своего агента влияния за деньги беглецов, находящихся в РФ под контролем спецслужб".

"Дополнительно Калетник думает о том, чтобы продвинуть своего отца, ректора Винницкого аграрного университета на губернаторский пост в области", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что во время президентской гонки Смешко называл себя "молодым политическим лицом", послужной список экс-главы СБУ и Главного управления разведки Минобороны крайне подозрительный, а декларация – более чем внушительная.

Три самые скандальные факта о Смешко:

В 2000 году СБУ возбудила в отношении Игоря Смешко уголовное дело по ст. 56, действовавшего на то время УК ( измена родине в форме шпионажа ). Как оказалось, работая военным, военно-морским и военно-воздушным атташе по вопросам обороны Украины в США с 1992 по 1995 год Смешко был завербован спецслужбами США в качестве так называемого "агента влияния".

Назначение на пост главы СБУ состоялось уже при главе администрации президента, куме президента РФ Владимира Путина Викторе Медведчуке, когда едва ли не все ключевые высшие назначения в Украине согласовывались в администрации главы Кремля.

Существует версия, что именно Смешко был причастен к отравлению третьего президента Украины Виктора Ющенко. Правда, в интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший начальник СБУ признался, что если бы он поставил цель отравить политика, то она была бы доведена до конца.

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