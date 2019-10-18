Одиозные лица: в "Слуге народа" возмущены ''назначениями'' Трофимова

Нардепы “Слуги народа” недовольны кадровой политикой президента Украины. В частности назначениями руководителей областей и их замов, а также глав РГА, которых лоббирует заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Об этом OBOZREVATEL сообщило сразу несколько источников внутри фракции монобольшинства. По словам одного из собеседников издания, недовольство нардепы от СН высказали первый раз на собрании фракции 16 октября.

Второй раз уже на встрече с премьер-министром 17 октября, который на заседании Кабинета министров и утверждает поданные Офисом президента кандидатуры. Как говорят некоторые нардепы, в ряде областей на должностях глав ОГА и их замов работают люди, связанные с одиозными персоналиями.

Сергей Трофимов

“Премьер откровенно сказал, что сейчас за кадровые вопросы в регионах отвечает замглавы ОП Сергей Трофимов. Он формирует списки людей, предлагает их уже на согласование в Кабмин. При этом с кадрами в стране проблема”, — пояснил собеседник.

По мнению отдельных нардепов, замглавы ОП якобы берет деньги за лоббирование "нужных" кандидатов на высокие позиции в регионах.

Ранее OBOZREVATEL детально описывал роль в нынешней власти Сергея Трофимова, который ранее в “Квартале-95” отвечал за финансы. Также известно, что Трофимов близок к одиозному бизнесмену Ильи Павлюку, который контролирует десятки депутатов от “Слуги народа”.

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