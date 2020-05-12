Одиозному замглавы ОП Тимошенко, похоже, нашли замену: что об этом известно

Одиозному замглавы Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко после скандала с перевозками медицинских товаров, вероятно, нашли замену.

На должности его может сменить Маркиян Лубкивский, который с декабря 2005 по декабрь 2006 года был советником третьего президента Украины Виктора Ющенко, а в сентябре 2014 года занимал должность советника главы Службы безопасности Украины.

Подтверждением данной информации послужил и пост, размещенный в Telegram-канале "Темный рыцарь", который, впрочем, был удален вскоре после обнародования. В нем отмечалось, что решение об отставке Тимошенко практически принято, но он оттягивает это, пользуясь своей приближенностью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также автор публикации утверждал, что репутация Тимошенко уничтожена махинациями с игорным законом, под который они с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией получили 5 млн долларов от букмекеров, а также скандалом с завозом товаров для "Эпицентра" под видом гуманитарной помощи.

Кирилл Тимошенко LIGA.net

По информации "Темного рыцаря", Тимошенко собирает в ОП 13 мая вечером свою команду. Возможно, он будет с нею прощаться.

Напомним, Маркиян Лубкивский, которому прочат место Тимошенко, родился во Львове. В 1993 году он закончил Львовский государственный университет им. И.Франко (филологический факультет, славянские языки и литература).

Длительное время Лубкивский работал в МИД. В 2019 году он баллотировался на внеочередных парламентских выборах по списку партии ВО "Батьківщина", однако его место в списке (№30) оказалось непроходным.

Маркиян Лубкивский LIGA.net

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