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12 мая • обновлено в 15:05
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Одиозному замглавы ОП Тимошенко, похоже, нашли замену: что об этом известно

3.3т
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Одиозному замглавы Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко после скандала с перевозками медицинских товаров, вероятно, нашли замену.

На должности его может сменить Маркиян Лубкивский, который с декабря 2005 по декабрь 2006 года был советником третьего президента Украины Виктора Ющенко, а в сентябре 2014 года занимал должность советника главы Службы безопасности Украины.

Подтверждением данной информации послужил и пост, размещенный в Telegram-канале "Темный рыцарь", который, впрочем, был удален вскоре после обнародования. В нем отмечалось, что решение об отставке Тимошенко практически принято, но он оттягивает это, пользуясь своей приближенностью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также автор публикации утверждал, что репутация Тимошенко уничтожена махинациями с игорным законом, под который они с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией получили 5 млн долларов от букмекеров, а также скандалом с завозом товаров для "Эпицентра" под видом гуманитарной помощи.

Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко

LIGA.net

По информации "Темного рыцаря", Тимошенко собирает в ОП 13 мая вечером свою команду. Возможно, он будет с нею прощаться.

Напомним, Маркиян Лубкивский, которому прочат место Тимошенко, родился во Львове. В 1993 он году закончил Львовский государственный университет им. И.Франко (филологический факультет, славянские языки и литература).

Длительное время Лубкивский работал в МИД. В 2019 году он баллотировался на внеочередных парламентских выборах по списку партии ВО "Батьківщина", однако его место в списке (№30) оказалось непроходным.

Маркиян Лубкивский

Маркиян Лубкивский

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

  • Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.

  • Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.

  • В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

  • Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.

  • В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.

  • Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.

  • 2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

  • 4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума,заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Владимир Зеленский Маркиян Лубкивский Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Тег
Офис президента
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