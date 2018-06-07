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"Один народ и общее будущее": Путин сделал заявление об Украине и России

9.2тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" назвал украинцев и россиян "одним народом" с общим будущим.

Таким образом он ответил на вопрос о том, когда в России "гражданам ЛНР и ДНР" будут предоставляться льготы при оформлении гражданства и трудоустройства.

"Я всегда относился к Украине как братской стране. Считаю украинцев и русских практически одним народом. Общее прошлое и, я уверен, несмотря ни на какие трагедии - общее будущее. Мне даже неловко слушать, что до сих пор существует проблема с трудоустройством… Я уже обращался к миграционной службе сделать соответствующее предложении, отрегулировать этот вопрос. Это все нужно сделать", - заявил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин ответил писателю-террористу о наступлении на Донбассе.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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