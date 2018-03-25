"Один на один с Мордором": у Порошенко пояснили, почему не выслали дипломатов России

Украина не может выслать российских дипломатов, иначе РФ может пойти на ответный шаг в отношении украинских консулов.

В таком случае заложники Кремля останутся без поддержки, заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в России. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что решение о высылке российских дипломатов повлечет ответ.

"Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов - и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда этого хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?" - подчеркнула первый вице-спикер.

Как сообщал "Обозреватель", 20 стран ЕС и США могут выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля.