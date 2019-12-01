Один на один: у Путина озвучили планы на переговоры с Зеленским

Формат переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина будет зависеть от графика работы лидеров во время нормандской встречи.

Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков в эфире российского телевидения. Он отметил, что личный разговор между Зеленским и главой РФ может длиться как 30 минут, так и все 90.

"Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". Даже могут отойти в сторону вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", – сказал Ушаков.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также в России анонсировали "тет-а-тет" Путина и Зеленского в Париже.

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