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1 декабря • обновлено в 17:42
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Один на один: у Путина озвучили планы на переговоры с Зеленским

2.1т
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Формат переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина будет зависеть от графика работы лидеров во время нормандской встречи.

Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков в эфире российского телевидения. Он отметил, что личный разговор между Зеленским и главой РФ может длиться как 30 минут, так и все 90.

"Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". Даже могут отойти в сторону вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", – сказал Ушаков.

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Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также в России анонсировали "тет-а-тет" Путина и Зеленского в Париже.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Тег
нормандский формат
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Mega Death
Mega Death
Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал встречу украинского лидера Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина в Париже как неформальные переговоры. «Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей», — сказал Лавров.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
О чём говорить с клоуном, который х.е.р.о.м. на рояле играет?
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