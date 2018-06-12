Одесский облсовет решил судьбу Марии Гайдар

Одесский областной совет досрочно прекратил депутатские полномочия экс-россиянки, которая ранее входила в команду Михеила Саакашвили, советницы президента Украины Марии Гайдар.

О выходе из собрания просила сама депутат. Коллеги поддержали ее заявление 54 голосами, передает "Думская".

Отмечается, что причины ухода Гайдар неизвестны.

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Вместо нее депутатом от Блока Петра Порошенко "Солидарность" стал генеральный директор медиа-холдинга "Думская" Юрий Басюк. Когда он заходил в зал облсовета, кто-то включил "Имперский марш" из "Звездных войн".

Напомним, Мария Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио "Эхо Москвы", также является учредителем и руководителем Фонда социальной помощи и поддержки населения "Социальный запрос", ранее - координатор молодежного движения "ДА!".

В 2009-2011 годах была заместителем председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.

Президент Украины Петр Порошенко в 2015 году подписал указ о предоставлении гражданства и вручил Марии Гайдар украинский паспорт.