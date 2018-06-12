Одесский облсовет решил судьбу Марии Гайдар

Одесский областной совет досрочно прекратил депутатские полномочия экс-россиянки, которая ранее входила в команду Михеила Саакашвили, советницы президента Украины Марии Гайдар.
О выходе из собрания просила сама депутат. Коллеги поддержали ее заявление 54 голосами, передает "Думская".
Отмечается, что причины ухода Гайдар неизвестны.
Вместо нее депутатом от Блока Петра Порошенко "Солидарность" стал генеральный директор медиа-холдинга "Думская" Юрий Басюк. Когда он заходил в зал облсовета, кто-то включил "Имперский марш" из "Звездных войн".
Напомним, Мария Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио "Эхо Москвы", также является учредителем и руководителем Фонда социальной помощи и поддержки населения "Социальный запрос", ранее - координатор молодежного движения "ДА!".
В 2009-2011 годах была заместителем председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.
Президент Украины Петр Порошенко в 2015 году подписал указ о предоставлении гражданства и вручил Марии Гайдар украинский паспорт.