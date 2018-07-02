Про будущие выборы в Одессе.

На поверхности есть простая дилемма.

И она не в Труханове, а в том, что реально, на сегдняшний день, пока!, в Одессе нет объективной альтернативной фигуры, которая смогла бы выиграть.

Нет ни Фигуры и нет никакого движения или партии, которые могли бы предоставить волонтерские и административные услуги для нового кандидата.

И это при том, что усталость от Гены стала усталостью не только его аппарата, но и сам Труханов реально устал от самого себя в должности мера.

И как, не устать?

Война с Киваном, глупая и проигранная, преследование НАБУ, пусть хоть и глупое и тупое, но нервы выматывает очень сильно, козни Гурвица с русским паспортом - это мина замедленного действия, разбалансировка чиновников мэрии, которые служат как Труфальдино из Бергамо нескольким господам одновременно...

Но я сейчас не об этом.

А предположим, что Труханова победили и на его место пришел человек, от которого все охренели?

Как, например, Трамп) в США?

Поэтому есть такое предложение.

А почему бы, "лучшим людям Одессы" вместо заламывания рук в Фейсбуке не инициировать изменения в Устав Одессы?

Кардинальные и серьезные, которые дали бы другие возможности громаде Города по контролю избранных чиновников и мера? С использованием электронной демократии?

Мы не можем изменить у*бищную систему выборов, но узаконить на местном уровне параллельную систему контроя, влияния и отзыва можно и уверен, что нужно.

Кстати, во время этого движения могут появиться и новые и другие лидеры...