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Марк Гордиенко
Марк Гордиенко
Руководитель Ради Громадської БезпекиВсе статьи автора

Одесские будни: Труханов устал от самого себя

1.1т

Про будущие выборы в Одессе.

На поверхности есть простая дилемма.

И она не в Труханове, а в том, что реально, на сегдняшний день, пока!, в Одессе нет объективной альтернативной фигуры, которая смогла бы выиграть.

Нет ни Фигуры и нет никакого движения или партии, которые могли бы предоставить волонтерские и административные услуги для нового кандидата.

И это при том, что усталость от Гены стала усталостью не только его аппарата, но и сам Труханов реально устал от самого себя в должности мера.

И как, не устать?

Война с Киваном, глупая и проигранная, преследование НАБУ, пусть хоть и глупое и тупое, но нервы выматывает очень сильно, козни Гурвица с русским паспортом - это мина замедленного действия, разбалансировка чиновников мэрии, которые служат как Труфальдино из Бергамо нескольким господам одновременно...

Но я сейчас не об этом.

А предположим, что Труханова победили и на его место пришел человек, от которого все охренели?

Как, например, Трамп) в США?

Новости
Тьма электоральная, или Люди с енотами в голове

Поэтому есть такое предложение.

А почему бы, "лучшим людям Одессы" вместо заламывания рук в Фейсбуке не инициировать изменения в Устав Одессы?

Кардинальные и серьезные, которые дали бы другие возможности громаде Города по контролю избранных чиновников и мера? С использованием электронной демократии?

Мы не можем изменить у*бищную систему выборов, но узаконить на местном уровне параллельную систему контроя, влияния и отзыва можно и уверен, что нужно.

Кстати, во время этого движения могут появиться и новые и другие лидеры...

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Автор
Марк ГордиенкоМарк Гордиенко
Персона
Геннадий Труханов
Место
УкраинаОдесса
Источник
Источник:Facebook Марка Гордиенко
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