Одесская элита объединяется вокруг победы Николая Скорика, – политолог

Большинство кандидатов на пост одесского городского головы, участвовавших во втором туре выборов, уже заявили о своей поддержке представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика.

Это свидетельствует об объединении одесской элиты, считает политический эксперт Андрей Бодров. Об этом он написал на личной странице в соцсети "Фейсбук".

По мнению политолога, низкая явка на местных выборах часто приводит к тому, что результаты второго тура кардинально отличаются от результатов первого. Причем при высоком антирейтинге лидера первого тура "все протестные сегменты консолидируются вокруг оппонирующего кандидата".

"Судя по всему, именно этот процесс сейчас реализуется в моей любимой Одессе. Многие, кто в первом туре голосовал не за Труханова, переопределяются в пользу Скорика. Подливают масла в огонь и уже экс-кандидаты, во второй тур не попавшие. Скорика поддержал Червоненко. А это - почти 4 процента симпатиков.

Его поддержал даже Голубов, долгое время пребывавший в лагере нынешних хозяев Думской", – написал Бодров.

Политолог обратил внимание, что в поддержку представителя "ОПЗЖ" также высказался и экс-кандидат в мэры Одессы Сергей Кивалов, который получил более 6% поддержки на выборах.

Могут поддержать представителя ОП-ЗЖ во втором туре и сторонники "Слуги народа":

"Антикоррупционная риторика партии Зеленского может настраивать её сторонников против Труханова, т.е. опять же – за Скорика", – считает эксперт.