"Очевидное решалово": нардеп Медяник рассказал о скандальной переписке в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Вячеслав Медяник заявил, что не имеет никакого отношения к скандальной переписке, за которой его застали в Верховной Раде.

Политик отметил, что сам позволил сделать фото с ним, передает "Страна".

"Я видел, что сверху фотограф и специально разрешил сфотографировать. Я никакого отношения к сахару и океану не имею. Я не знаю кто это. Я не могу помочь в решении каких-то вопросов", – рассказал он.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что вчера, 16 октября на собрании фракции "Слуги народа" было публичное обсуждение поведение Медяника. По итогу его попросили публично выступить и прояснить данный инцидент.

Кроме того, сегодня, 17 октября, якобы Медяника вызвали в Офис президента в комиссию этики, чтобы провести с ним разъяснительную беседу.

"Это очевидное решалово и последствия будут. Вопрос на контроле у президента. Он уже говорил с (Давидом) Арахамией по этому поводу", – отмечено в сообщении.

Вячеслав Медяник

Добавим, что заместитель генпрокурора Виктор Трепак в Facebook написал, что не знаком с Медяником.

"Самое интересное и смешное в этой истории то, что, как гласит народная пословица, "без меня меня женили". Дело в том, что я не знаком с господином Медяником, никогда с ним не виделся и не общался. Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару". С такими вопросами - точно не ко мне", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.

Также адвокат и журналист Алексей Шевчук потребовал уголовное дело на депутата Медяника, которого поймали за "решением" вопросов с прокурорами просто в стенах Верховной Рады.

Позже депутат от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что с Вячеславом Медяником нужно провести определенную беседу.

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