Очевидно "за": появилась реакция Гриценко на арест Савченко

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко заявил, что при пребывании политсилы в Верховной Раде они бы поддержали арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

"К теме Савченко. Как бы сегодня проголосовали депутаты от "Громадянської позиції", если бы были в Раде? Очевидно "за". Так же очевидно - "против" назначения такого генпрокурора", – написал на своей странице в Facebook руководитель партии Анатолий Гриценко.

Напомним, Савченко подозревают в организации государственного переворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Ее вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана с арсеналом оружия в зоне АТО. Допрос должен был состояться 13 марта. Нардеп явилась в СБУ 15 марта и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.

В тот же день Верховная Рада проголосовала за исключение Савченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко. Из зала парламента она отправилась в сопровождении правоохранителей в управление СБУ.

В Европарламенте на новость о задержании народного депутата заявили, что будут следить за ситуацией, отметив, что возможно призовут к ее освобождению.