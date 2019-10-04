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4 октября • обновлено в 16:06
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Очередной конфликт в "Слуге": почему в Раде не хотят сажать коррупционеров

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В Верховной Раде назревает конфликт вокруг голосования за проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение. В монобольшинстве “Слуги народа” отнюдь не все готовы поддержать идею, есть первые несогласные.

Кто эти люди и почему парламент боится сажать в тюрьму коррупционеров в материале OBOZREVATEL.

О чем идет речь?

О законопроекте, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение. Его номер 1031 и внесен в парламент Владимиром Зеленским. К тому же он уже проголосован в первом чтении, осталось же лишь финальное голосование.

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Главные тезисы проекта:

  • Внесение изменений в Гражданский кодекс. Таким образом, в законе появится основание для того, чтобы забирать активы, полученные благодаря коррупции и махинациям с бюджетом.

  • Конфискация может коснуться исключительно чиновников (как местного, так и государственного уровней). Чтобы попасть под статью, нужно иметь счет в банке, машину, недвижимость, драгоценности на сумму, которая значительно превышает официальный доход.

  • Основанием для привлечения к ответственности предусматривается разница в 500 прожиточных минимумов для работоспособных – более 1 млн гривен. Право на обращение в суд с соответствующим иском предоставляется прокурорам антикоррупционной прокуратуры, кроме дел, где ответчиками являются должностные лица НАБУ и САП.

Очередной конфликт в "Слуге": почему в Раде не хотят сажать коррупционеров

К примеру, если всех доходы чиновника — 3 млн грн, при этом он приобрел имущество на сумму в 5 млн грн, его могут привлечь к ответственности. Тогда по решению суда часть активов (деньги, недвижимость, машины) могут забрать в счет государственного бюджета.

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К сожалению, эти нормы были признаны незаконными Конституционным Судом еще в феврале 2019 года, еше при президентстве Петра Порошенко. В решении сказано, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины.

То есть КСУ таким образом попросту запретил сажать в тюрьму коррупционеров.

Почему в "Слуге народа" медлят?

Законопроект вызвал негодование у части представителей монобольшинство. Изначально его планировали рассмотреть в четверг, 3 октября, но спикер парламента Дмитрий Разумков в последний момент попросту "забыл" поставить его на голосование. На это обратил внимание антикоррупционный активист Виталий Шабунин.

"Законопроект о незаконной обогащении (№1031) Рада... забыла. Вопрос исчез. Мыши съели. Честно говоря, за 12 лет работы с ВРУ я с таким сталкиваюсь. Я не шучу. Спикер просто пропустил этот вопрос повестки дня, перейдя к следующему законопроекту. Без всякого объяснения. Без голосования", — написал он в Facebook.

Логично предположить, что дело отнюдь не в случайности или издержках турборежима. Как рассказал один из нардепов СН в комментарии OBOZREVATEL, часть фракции попросту решила не голосовать за эту идею президента.

"На фракции провалили законопроект о незаконном обогащении. Он сегодня должен быть в повестке дня. Но видимо снимут. Полфракции людей, которые почитали и поняли, что страшно", — подчеркнул собеседник.

Новость о возможном конфликте внутри партии дополнил и экс-народный депутат Сергей Лещенко. По его информации, камнем преткновения стала "группа Коломойского" во главе с нардепом Александром Дубинским.

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"После этого группа депутатов во главе с Дубинским подготовила свои правки, которые тупо убивают идею наказания за незаконное обогащение. И принесла их в антикоррупционный комитет. Кроме Дубинского, в группе протеста депутаты Бужанский, Володина, Поляков, Негулевский. Список желающих оставить “незаконное обогащение” безнаказанным растет", — пишет бывший нардеп.

На данном этапе фракция "Слуги народа" имеет несколько групп влияния, которые отстаивают свои интересы. Это группы бизнесмена Игоря Коломойского, "Квартала — 95", бизнесмена Ильи Павлюка, спикера парламента Дмитрия Разумкова, а также министра внутренних дел Арсена Авакова.

Несмотря на их активную деятельность, они пока не готовы идти на открытый конфликт против Офиса президента из-за чрезвычайно высокого личного рейтинга Владимира Зеленского. По последним данным, его поддерживают около 70% украинцев. С политической точки зрения — это невыгодно. Правда, ставить "палки в колеса" партии они вполне в силе.

Смотрите видео по теме:

Аналогичная ситуация была и несколько недель назад во время провала голосования по законопроекту о прослушке. Тогда группа примерно из 40 нардепов от СН устроила демарш и не голосовала за идею президента. На следующий день конфликт удалось потушить, но осадок остался.

Правда, в публичной плоскости любые конфликты нардепы отрицают. К примеру, народный депутат от СН Роман Каптелов поясняет, что принятия закона он поддерживает, и делится с OBOZREVATEL данными исследования компании "Оперативная социология". Там указано, что идею одобряют более 90% украинцев.

Именно поэтому голосование по законопроекту о незаконном обогащении во многом и покажет способность ОП контролировать ситуацию внутри фракции. Ведь обещание криминализировать эту статью было одним из основных во время предвыборной кампании Владимира Зеленского.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Реформы Зеленского
Персоны
Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Игорь Коломойский Александр Дубинский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Мир Миру
Мир Миру
А що Зеленський може зробити? Хіба що підписати Закон про розпродаж землі на їх користь.
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руденко евгений
руденко евгений
а нельзя предположить, что законопроект дорабатывается, чтобы опять не быть отвергнутым конституционным судом?
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