Очередного нардепа в Раде поймали на кнопкодавстве. Видео

Народный депутат от группы "Довіра" Андрей Иванчук прибегнул к кнопкодавству на пленарном заседании Верховной Рады 5 ноября.

Как сообщается на сайте движения "Честно", неперсональное голосование произошло при принятии за основу законопроекта №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео можно увидеть, как Иванчук стоит боком в ложе, держа руки около двух пультов для голосования в двух разных рядах. Судя по табло в зале ВР, на кнопку "за" на первом, ближайшем пульте депутат нажал почти сразу, как только начался отсчет 10 секунд, отведенных на голосование. Ближе к завершению этого времени Иванчук протягивает левую руку туда, где расположен другой пульт, и на мгновение поворачивает голову в ту сторону. За несколько мгновений место также зажигается зеленым светом на табло.

Судя по схеме размещения нардепов в сессионном зале ВР, Иванчук проголосовал на местах, закрепленных за ним самим и членом фракции "Европейская солидарность" Олегом Синюткой. Однако Синютка в этот день отсутствовал на обоих пленарных заседаниях.

"Это 51-й факт кнопкодавства, зафиксированный "Честно" в ВРУ 9-го созыва, и второй факт, который подпадает под ст.364-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающую уголовную ответственность за голосование вместо другого нардепа в парламенте", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мариковского поймали на голосовании за коллегу от ОПЗЖ Наталью Королевскую.