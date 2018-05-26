Очередного нардепа уличили в криминале

Сотрудники охранного агентства "КРОК" требуют расследования дела захвата их предприятия представителями организации "СИЧ" во главе с нардепом Андреем Денисенко.

Рейдерство и произвол под патриотическими лозунгами - так назвали захват их предприятия представители "Крок", передает "Взгляд". На пресс-конференции они представили документальный фильм о нападении на их предприятие в 2014 году.

На видео с камер наблюдения видно, как в помещение компании врываются люди в балаклавах и камуфляже, вооруженные автоматами и начинают бить сотрудников офиса. По словам героев фильма, нападавшие скрутили им руки, угрожали, забрали все ценные вещи. Потом собрали коллектив агентства в спортзале и объявили, что теперь в " КРоКа " - новый директор, один из представителей праворадикальной организации "СИЧ", которой руководит народный депутат Андрей Денисенко.

Директор "Шаг" Юрий Полищук рассказал, что тогда нападавшие угрожая заставили бухгалтера вывести все средства охранного агентства на счет фирмы, которая тоже связана с "Сич". Общая сумма ущерба, который был нанесен "КРоК" - около 25 миллионов гривен.

Руководители охранного агентства обратились ко всем правоохранительным структурам с требованием прозрачно расследовать дело и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к захвату охранной структуры.