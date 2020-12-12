Несколько дней назад российское представительство в ООН попыталось устроить в Совете безопасности "презентацию" марионеточной "власти" оккупированных районов Донбасса. Сделано это было под прикрытием "свободного формата", что позволяет приглашать для участия в дискуссиях в прямом смысле кого угодно, – пишет журналист Виталий Портников для "Радио. Свобода".

Но западные страны и Украина прекрасно поняли, что это – не кто угодно. Что главная идея Москвы – любым путем легитимизировать "народные республики", доказать, что тамошнее руководство – это не марионетки, назначенные на свои "должности" кураторами из российских спецслужб, а представители "народа Донбасса".

Собственно, эти свои попытки Москва не оставляет с 2014 года, когда впервые возник тезис о необходимости прямых переговоров украинского руководства с "властью" так называемых "народных республик" и о посреднической роли России. Просто сейчас эти попытки были перенесены на уровень Совета безопасности ООН.

Делегации западных стран и Украины не принимали участия в этой странной дискуссии, а американское представительство при ООН от имени других делегаций даже выпустило специальное заявление, в котором действия Москвы были охарактеризованы как попытка избежать ответственности за развязывание конфликта в Украине. Однако российское представительство в ООН пыталось сделать хорошую мину при плохой игре, обвиняло западные страны в желании "стать на сторону" Украины и хвасталось количеством стран – преимущественно бывших советских республик и развивающихся стран, которые пришли послушать представителей "народных республик".

Но настоящим тестом на "успех" российской пропаганды стала не эта встреча в Совбезе, которая никого ни к чему не обязывает, а следующее за несколько дней голосования в Генеральной ассамблее ООН по резолюции о милитаризации другой оккупированной Россией территории – Крыму. И тут оказалось, что на встречу в Совбезе можно собирать любое количество участников, а когда дело доходит до голосования...

А когда дело доходит до голосования, то Россию готовы поддержать целых 16 государств. Из этих 16 государств трое – члены Евразийского экономического союза. Только трое, замечу. Других бывших советских республик в этом списке нет – в том числе таких традиционных союзников России, как Казахстан или Таджикистан. Из остальных 13 стран только две страны - Сербия и Мьянма - могут быть с оговорками отнесены к демократическим. А то, что Россию поддерживают Никарагуа, Венесуэла или Северная Корея с Зимбабве – вполне предсказуемо, было бы даже обидно, если бы эти режимы поддерживали нас.

Так что это на самом деле даже не союзники. Думаю, это братья по несчастью народов, стали добычей жестоких авторитарных правителей – от Путина и Лукашенко до Мадуро и Ким Чен Ына.

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