Растраты, истерики и вмешательство в политику: чем известна Сара Нетаньяху

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху запомнилась украинцам тем, что бросила "хлеб-соль" на землю во время визита в Киев. Для Беньямина Нетаньяху это обернулось скандалом.

OBOZREVATEL предлагает присмотреться к жене премьера Израиля, которую на родине считают очень эксцентричной особой.

Беньямин и Сара Нетаньяху

"Кто много лет следит за Сарой – тот знает, что она очень специфическая женщина, у нее свои представления о правильном поведении и премьер часто страдает от этого", - прокомментировал в Фейсбуке Михаил Вайсберг.

Он напомнил, что в Израиле даже ведутся криминальные преследования за ее поведение. "Поэтому я бы не относил этот хлеб на наш счет: это не про Украину, это про эту женщину", - считает Вайберг.

Поведение Сары Нетаньяху действительно часто становится предметом пересудов. 60-летнюю жену премьер-министра Израиля нередко обвиняют во вмешательстве в политику, а также она часто попадает в скандальные истории.

Наиболее громкое дело последнего времени – нецелевое использование средств. В 2015 году Сару обвинили в заказе домой еды из ресторанов, несмотря на то, что в резиденции премьера работает штатный повар. Оплата ресторанной еды, естественно, производилась за счет государственной казны. Таким образом, ущерб оценили в 96 тысяч долларов и начали расследование в коррупции. В итоге, 16 июня 2019 года Сара была признана виновной в злоупотреблении госсредствами – она признала свою вину и в качестве наказания ей присудили штраф в 15.275 долларов.

Неиссякаемый источник информповодов о поведении Сары Нетаньяху - ее домашний персонал. Бывшие горничные Сары Нетаньяху несколько раз подавали против нее судебные иски, обвиняя ее в жестокости и удержании жалованья.

Гай Элияху, который работал в резиденции подсобным рабочим, даже отсудил в 2014 году 30 тысяч долларов за плохое обращение. Он заявлял, что жена Нетаньяху заставляла его приносить еду, а затем обвиняла в том, что она таким образом набирает лишний вес. Кроме того, женщина неоднократно приказывала ему явиться в резиденцию после полуночи, чтобы разогреть суп или повторно пожелать спокойной ночи.

Также работники рассказывали, что Сара выпивала по три бутылки шампанского в день.

Из недавнего – во время того же визита 19 августа в Киеве жена премьера Израиля отчитала пилота за то, что тот якобы не приветствовал ее должным образом.

О влиянии Сары на мужа Беньямина ходят легенды. Несмотря на 28 лет совместной жизни Нетаньяху несколько раз попадал в секс-скандалы. Сара мужа простила, но с условием, что она имеет право контролировать и отменять любую его встречу. Они даже подписали у адвоката особое соглашение об этом.

"Сара – самый влиятельный человек в Израиле, даже более влиятельный, чем ее муж. Представьте: он вынужден прятаться в ванной, чтобы поговорить по телефону с людьми, которых она невзлюбила", - рассказал в интервью изданию L'Obs израильский политический журналист Бен Каспит.

При этом Сара Нетаньяху тщательно следит за своим имиджем и реагирует на негативные новости о себе. Она даже дважды выигрывала судебные дела о клевете со стороны местных изданий. Подала иск Сара и против одного из телеканалов, который сообщил о больших тратах жены Нетаньяху в Лондоне на предметы роскоши.

Тем не менее, премьер-министр всегда защищает свою жену. И появление видеоролика после визита Нетаньяху в Киев, где он опровергает неуважение к Украине с ее стороны ("она одела костюм в национальных цветах") – тому подтверждение: инцидент в аэропорту мог так и остаться на уровне пересудов в интернете, но публичное оправдание за поведение жены подняло его до уровня межгосударственной политики.

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