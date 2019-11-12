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14 ноября • обновлено в 20:33
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"Очень просто попасть в капкан": Зеленскому дали совет по встрече с Путиным

3.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский, готовясь к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, не должен забывать, что имеет дело с бывшим разведчиком.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. Он выразил готовность дать "дельные советы" украинскому лидеру.

"Так сложилась моя жизнь, что за 10 лет руководства Крымом я с десяток раз встречался с Путиным. Относительно неплохо знаю этого человека, понимаю, с кем имеет дело Украина", – сообщил он.

На вопрос, какой главный совет он дал бы Зеленскому, Куницын ответил: "Надо быть предельно аккуратным и осторожным в каждом своем слове. Надо понимать, какой колоссальный опыт у этого человека. Я думаю, что он по многим позициям и Меркель, и Макрона, и Зеленского перепрыгнет".

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"Надо не забывать, что это профессиональный разведчик. Настолько каждый шаг Зеленского должен быть выверен, настолько серьезно надо готовиться к этим встречам... Очень просто попасть в капкан… Россия и ее президент не из тех, кто просто так вернет нам Донбасс, не преследуя серьезных политических целей", – заявил бывший глава Совмина Крыма.

"Очень просто попасть в капкан": Зеленскому дали совет по встрече с Путиным

russian.rt.com

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Украина
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