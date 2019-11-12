"Очень просто попасть в капкан": Зеленскому дали совет по встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский, готовясь к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, не должен забывать, что имеет дело с бывшим разведчиком.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. Он выразил готовность дать "дельные советы" украинскому лидеру.

"Так сложилась моя жизнь, что за 10 лет руководства Крымом я с десяток раз встречался с Путиным. Относительно неплохо знаю этого человека, понимаю, с кем имеет дело Украина", – сообщил он.

На вопрос, какой главный совет он дал бы Зеленскому, Куницын ответил: "Надо быть предельно аккуратным и осторожным в каждом своем слове. Надо понимать, какой колоссальный опыт у этого человека. Я думаю, что он по многим позициям и Меркель, и Макрона, и Зеленского перепрыгнет".

"Надо не забывать, что это профессиональный разведчик. Настолько каждый шаг Зеленского должен быть выверен, настолько серьезно надо готовиться к этим встречам... Очень просто попасть в капкан… Россия и ее президент не из тех, кто просто так вернет нам Донбасс, не преследуя серьезных политических целей", – заявил бывший глава Совмина Крыма.

russian.rt.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президента РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на нейтральной территории.

Позже появилась реакция Кремля. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Зеленским нецелесообразно проводить в формате "встреча ради встречи".

Также отреагировал и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, заверив, что Зеленский не давал своего согласия на встречу, а просто был готов принять помощь Назарбаева в организации.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!