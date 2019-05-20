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"Очень некрасиво!" Команду Зеленского поймали на подлости

7.2тЧитать материал на украинском

Канал президента Украины Владимира Зеленского на YouTube присвоил себе право на видео инаугурации нового главы государство, которое опубликовало множество СМИ.

Это значит, что все доходы от монетизации этого видео на YouTube достанутся команде Зеленского, несмотря на то, на чьем канале транслируется видео. Об этом сообщила в Facebook журналистка Олеся Медведева.

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"Некрасиво начинать с такого, "Команда Зеленского"! Все каналы брали видео-трансляцию инаугурации с одного источника, который эту трансляцию раздавал. Далее, каждый канал брендировал своими плашками, оформляли это видео, и выпускал в эфир. Это уже считается их контент, потому как источник общедоступный. После показа на ТВ загружали на свои Ютуб-каналы", — прокомментировала она ситуацию.

Журналистка добавила, что после заявки официального канала Зеленского, все деньги за просмотры пойдут на его счет.

"Сам Зеленский часто говорил что СМИ не должны зависеть ни от кого, а иметь независимый источник финансирования, при этом отнимая независимый источник дохода. Это очень некрасиво", — подытожила она.

Инаугурация Владимира Зеленского

Инаугурация Владимира Зеленского

Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский запретил размещать в кабинетах чиновников нашей страны свой портрет. Также новый президент попросил граждан Украины называть его только по имени, не указывая отчество.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Тарас Бор
Тарас Бор
У меня вполне простой вопрос.Откуда эта информация?
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
О, вот и первый день, какая прелесть! зе оказывается- "не корысти ради.." поклонники начинайте: зе- понять и простить? он нечаянно? это не он- это его комманда? чудесные новости...
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
барижне підріло, фулє там
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