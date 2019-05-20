"Очень некрасиво!" Команду Зеленского поймали на подлости

Канал президента Украины Владимира Зеленского на YouTube присвоил себе право на видео инаугурации нового главы государство, которое опубликовало множество СМИ.

Это значит, что все доходы от монетизации этого видео на YouTube достанутся команде Зеленского, несмотря на то, на чьем канале транслируется видео. Об этом сообщила в Facebook журналистка Олеся Медведева.

"Некрасиво начинать с такого, "Команда Зеленского"! Все каналы брали видео-трансляцию инаугурации с одного источника, который эту трансляцию раздавал. Далее, каждый канал брендировал своими плашками, оформляли это видео, и выпускал в эфир. Это уже считается их контент, потому как источник общедоступный. После показа на ТВ загружали на свои Ютуб-каналы", — прокомментировала она ситуацию.

Журналистка добавила, что после заявки официального канала Зеленского, все деньги за просмотры пойдут на его счет.

"Сам Зеленский часто говорил что СМИ не должны зависеть ни от кого, а иметь независимый источник финансирования, при этом отнимая независимый источник дохода. Это очень некрасиво", — подытожила она.

Инаугурация Владимира Зеленского Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский запретил размещать в кабинетах чиновников нашей страны свой портрет. Также новый президент попросил граждан Украины называть его только по имени, не указывая отчество.

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