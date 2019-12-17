"Очень настораживает": Тука назвал две угрозы законопроекта Зеленского о децентрализации

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука увидел "два очень настораживающих момента" в законопроекте о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации.

По его мнению, предложенные изменения "открывают дорогу к легитимации особого статуса Донбасса". Об этом он сказал в комментарии OBOZREVATEL.

Тука усматривает потенциальную опасность в введении института префектов и наделении их чрезвычайными полномочиями. "Префект может приостанавливать решения местных советов и отстранять от должности избранных мэров без решения суда. Таких полномочий нет ни у одного человека в нашей стране. Только суд может принять решение о том, соответствует акт или действия чиновника закону или нет", – заметил он.

Георгий Тука назвал две опасности изменений в Конституции о децентрализации

Второй настораживающий момент – "изменение статуса территорий без внесения изменений в Конституцию, простым голосованием в Верховной Раде", – продолжил волонтер. "Несмотря на комментарии "слуг народа" о том, что под этим не подразумевается особый статус Донбасса, я считаю, что таким образом они фактически открывают дорогу для легитимации так называемого особого статуса Донбасса, в том числе", – подчеркнул Тука.

По его словам, в настоящее время нет необходимости менять территориальное устройство Украины. Тука не считает его "архаичным". Наоборот, по его мнению, "система управления отработана и эффективна". "Я не вижу надобности ее менять, тем более сейчас, в условиях войны", – сказал Тука.

Он также признался, что "не может понять, чем обусловлена такая спешка со стороны Зеленского".

Напомним, 16 декабря на сайте Верховной Рады Украины был опубликован законопроект президента Украины Владимира Зеленского, которым предлагаются изменения в Конституцию, касающиеся децентрализации. Подробнее о предложенных изменениях читайте в материале OBOZREVATEL.

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