"Очень мощно": в США отреагировали на инаугурацию Зеленского

Делегация США положительно оценила инаугурацию шестого президента Украины Владимира Зеленского и пообещала дальнейшую поддержку украинскому народу.

Соответствующее заявление присутствовавшего на торжественном мероприятии министра энергетики США Рика Перри опубликовала пресс-служба американского посольства в Украине.

"Если бы у нас было чуть больше подготовительного времени, если бы мы знали на несколько дней раньше, мы бы, наверное, имели в пять раз большую делегацию. Потому что народ Соединенных Штатов стоит вместе с народом Украины. Выступление президента Зеленского был очень мощным в его видении будущего Украины. И дело в том, что его избрание – это собственно о народе Украины, а не о нем самом", – сказано в заявлении.

Делегация США с Владимиром Зеленским ua.usembassy.gov

Перри также подчеркнул готовность США и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Мы будем стоять с украинским народом в его стремлении к независимости, в его стремлении к свободе – а один из самых мощных способов достижения свободы – это благодаря экономической свободе. Итак, Америка здесь, чтобы послать четкое сообщение. Президент Соединенных Штатов попросил нас приехать, чтобы передать народу Украины, что он может рассчитывать на Соединенные Штаты, рассчитывать на то, что они будут сотрудничать с этим президентом, и, надеюсь, с этим парламентом, чтобы достичь впереди лучших дней для народа Украины", – отметил министр.

Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Перри передал Зеленскому послание от президента США Дональда Трампа о готовности сотрудничать.

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