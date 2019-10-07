"Очень дипломатичный способ!" Яременко объяснил "формулу Штайнмайера" для Украины

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера", чтобы завершить войну на Донбассе с Российской Федерацией.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко, отметив, что это было условием РФ.

"Мы хотим мира. Так как война на Донбассе – это не внутренний конфликт и не гражданская война, а вооруженная агрессия России против Украины, то достижения мира возможно только с привлечением в переговорный процесс непосредственно агрессора в лице Путина", - сказал он.

Богдан Яременко

По словам Яременко, таким образом Украина нашла очень дипломатичный способ на пути к возможности проведения саммита "нормандской четверки" (в переговорном процессе принимают участие Украина, Россия, Франция и Германии).

"Хочу отметить, что "формула Штайнмайера" в том виде, в котором мы ее согласовали, на самом деле уже частично реализована. И мы не согласились ни на что такое, чего бы уже не существовало. На временной основе полномочия Донбасса прописаны в законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, принятом еще в 2014 году", - уточнил глава комитета.

Яременко добавил, что там нет пункта о постоянном применении этого закона, речь идет о трех годах.

"Кучма ничего не подписал, а лишь проинформировал ОБСЕ, что механизм применения закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нами в принципе согласован", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

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