Обыскивали представителей Кабмина: в деле о прослушке Гончарука появились новые подробности

Обыски по делу о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука проводились не только на телеканале "1+1", а и у представителей Кабинета министров и других госорганов.
Об этом заявил заместитель главы СБУ Владимир Горбенко на заседании комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает УНН.
"Обыски проводились на законных основаниях – согласно постановлению суда. Следственные действия не касались представителей медиа – по этому делу проводились также обыски у представителей Кабинета Министров Украины и других государственных органов",– сказал Горбенко.
По его словам, следственные действия проводились с целью недопущения уничтожения доказательств и были направлены на выявление устройства, которым, возможно, была осуществлена и смонтирована незаконная запись на совещании у Гончарука.
На уточняющий вопрос членов Комитета представитель СБУ добавил, что в постановлении суда фигурируют "граждане Украины", а не "журналисты".
Как сообщал OBOZREVATEL:
15-16 января появились аудиозаписи разговоров, в которых якобы участвовал Алексей Гончарук. Человек с голосом, похожим на голос премьера, признался, что он – "абсолютный профан в экономике".
Позже в Кабмине открестились от записей, назвав их фейком.
СБУ провела обыски на телеканале "1+1" в рамках расследования прослушивания Гончарука. По предварительным данным, в записи и монтаже могут подозревать журналиста Евгения Куксина.
Позже ведомство официально заявило, что обыск в здании телеканала "1+1" связан не с деятельностью компании, а касается отдельных журналистов, которые могут быть причастны к незаконному прослушиванию.
Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что, по его данным, "пленки Гончарука" монтировали в помещении, которое ранее обыскала СБУ (принадлежит, в частности, телеканалу "1+1").
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