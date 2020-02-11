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11 февраля • обновлено в 15:29
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Обыскивали представителей Кабмина: в деле о прослушке Гончарука появились новые подробности

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Обыски по делу о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука проводились не только на телеканале "1+1", а и у представителей Кабинета министров и других госорганов.

Об этом заявил заместитель главы СБУ Владимир Горбенко на заседании комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает УНН.

"Обыски проводились на законных основаниях – согласно постановлению суда. Следственные действия не касались представителей медиа – по этому делу проводились также обыски у представителей Кабинета Министров Украины и других государственных органов",– сказал Горбенко.

Обыскивали представителей Кабмина: в деле о прослушке Гончарука появились новые подробности

По его словам, следственные действия проводились с целью недопущения уничтожения доказательств и были направлены на выявление устройства, которым, возможно, была осуществлена и смонтирована незаконная запись на совещании у Гончарука.

На уточняющий вопрос членов Комитета представитель СБУ добавил, что в постановлении суда фигурируют "граждане Украины", а не "журналисты".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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