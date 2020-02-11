Обыскивали представителей Кабмина: в деле о прослушке Гончарука появились новые подробности

Обыски по делу о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука проводились не только на телеканале "1+1", а и у представителей Кабинета министров и других госорганов.

Об этом заявил заместитель главы СБУ Владимир Горбенко на заседании комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает УНН.

"Обыски проводились на законных основаниях – согласно постановлению суда. Следственные действия не касались представителей медиа – по этому делу проводились также обыски у представителей Кабинета Министров Украины и других государственных органов",– сказал Горбенко.

По его словам, следственные действия проводились с целью недопущения уничтожения доказательств и были направлены на выявление устройства, которым, возможно, была осуществлена и смонтирована незаконная запись на совещании у Гончарука.

На уточняющий вопрос членов Комитета представитель СБУ добавил, что в постановлении суда фигурируют "граждане Украины", а не "журналисты".

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