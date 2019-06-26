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Обыски у Бирюкова: у Порошенко сделали заявление

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Действия работников Государственного бюро расследований, которые 26 июня проводят обыски в квартире волонтера Юрия Бирюкова, политически мотивированные.

Об этом заявил участник боевых действий на Донбассе, член команды партии "Европейская солидарность" Алексей Петров, сообщается на сайте политсилы.

Алексей Петров

Алексей Петров

Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Я был волонтером с марта 2014 года. Помню, в каком состоянии было украинское войско: железные каски времен СССР, резиновые тапочки, советские рации... На каждого волонтера, такого как Юрий Бирюков, люди возлагали очень большие надежды. Родители наших бойцов умоляли приобрести любой ценой бронежилеты, кевларовые каски, тепловизоры... И таких родителей были тысячи. Мы помним, как вся Украина собирала на это деньги. Сейчас почему-то в ГБР возникли вопросы к одному из лидеров волонтерского движения. А почему в ГБР не возникает вопрос к тем, кто годами грабил украинское войско – бывших министров обороны, начальников Генерального штаба, политиков, которые привели в Украину "русскую весну"?" – заявил Петров.

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Петров отметил, что решение о проведении обыска было принято сразу же после регистрации Бирюкова кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, обыски у Бирюкова партия "ЕС" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам.

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Персоны
Петр ПорошенкоЮрий Бирюков
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Ветров Вася
Ветров Вася
Ну куда не плюн, везде святые были с парашенко!!! только почему-то нищая страна, законов нет, ничего нет. А их не трогать...!? ТАКИХ ТВАРЕЙ на нары !!!! И не надо рассказывать, что он честный, и это расправа.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
брат ты этих сук с бюро еще отымеешь по полной
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леня зе
леня зе
АНАТОЛИЙ ШАРИЙ пишет:Юрий Бирюков, фигурировавший в деле о продаже с помощью его ресурсов жриц любви за границу и внезапно, после того, как стал волонтером, сумевший отдать миллионные долги, сегодня скучает. У него обыски. Разжиревший, вальяжный, без проблем посылающий тех, кто не нравится, любимчик Пети, считающий, что папик будет вечным президентом. Он, по информации правоохранителей, воровал на армии. Как неудобно получилось. Они умирали - он крал. Они возвращались инвалидами - он набивал брюхо. При этом называл "врагами" все, кто критиковал власть. Так и говорил - "враги". Но что интересно - никто из тех, кто "сражался с властью Порошенко" эти пять лет палец о палец не ударил, чтобы Бирюков сел.
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