Обыски у Бирюкова: у Порошенко сделали заявление

Действия работников Государственного бюро расследований, которые 26 июня проводят обыски в квартире волонтера Юрия Бирюкова, политически мотивированные.

Об этом заявил участник боевых действий на Донбассе, член команды партии "Европейская солидарность" Алексей Петров, сообщается на сайте политсилы.

Алексей Петров Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Я был волонтером с марта 2014 года. Помню, в каком состоянии было украинское войско: железные каски времен СССР, резиновые тапочки, советские рации... На каждого волонтера, такого как Юрий Бирюков, люди возлагали очень большие надежды. Родители наших бойцов умоляли приобрести любой ценой бронежилеты, кевларовые каски, тепловизоры... И таких родителей были тысячи. Мы помним, как вся Украина собирала на это деньги. Сейчас почему-то в ГБР возникли вопросы к одному из лидеров волонтерского движения. А почему в ГБР не возникает вопрос к тем, кто годами грабил украинское войско – бывших министров обороны, начальников Генерального штаба, политиков, которые привели в Украину "русскую весну"?" – заявил Петров.

Петров отметил, что решение о проведении обыска было принято сразу же после регистрации Бирюкова кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, обыски у Бирюкова партия "ЕС" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам.

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