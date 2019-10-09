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10 октября • обновлено в 05:00
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Обыск и прослушка нардепов: Разумков объяснил, куда делась скандальная норма из законопроекта

1.9т Читать материал на украинском

В партии "Слуга народа" планируют внести в Верховную Раду новый законопроект, который урегулирует обыски и прослушивания народных депутатов Украины.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Он пояснил, что соответствующие нормы не были внесены в законопроект №1009, поскольку из нардепов сняли неприкосновенность.

"Будет зарегистрирован законопроект, направленный исключительно на вопросы, связанные с народными депутатами. Чтобы не создавать проблему и не собирать все в единый законопроект. Поскольку мы фактически с 1 января 2020 теряем неприкосновенность, корректно и правильно будет сделать отдельный закон, регулирующий этот процесс", – сказал политик.

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"Мы не отказываемся от этой идеи. Мы являемся последовательными сторонниками того, что депутатской неприкосновенности не должно быть вообще", – подчеркнул он.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Коллаж

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков решил покинуть пост главы партии "Слуга народа". Соответствующее заявление он сделал 1 октября, пояснив, что возглавлять одновременно и парламент, и партию "некорректно".

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Тема
Депутатская неприкосновенность
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины депутат законопроект Партия Слуга народа
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