Обыск и прослушка нардепов: Разумков объяснил, куда делась скандальная норма из законопроекта

В партии "Слуга народа" планируют внести в Верховную Раду новый законопроект, который урегулирует обыски и прослушивания народных депутатов Украины.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Он пояснил, что соответствующие нормы не были внесены в законопроект №1009, поскольку из нардепов сняли неприкосновенность.

"Будет зарегистрирован законопроект, направленный исключительно на вопросы, связанные с народными депутатами. Чтобы не создавать проблему и не собирать все в единый законопроект. Поскольку мы фактически с 1 января 2020 теряем неприкосновенность, корректно и правильно будет сделать отдельный закон, регулирующий этот процесс", – сказал политик.

"Мы не отказываемся от этой идеи. Мы являемся последовательными сторонниками того, что депутатской неприкосновенности не должно быть вообще", – подчеркнул он.

Дмитрий Разумков Коллаж

Напомним:

Верховная Рада Украины 4 октября приняла во втором чтении и в целом предложенный президентом законопроект №1009, который разрешает НАБУ и ГБР прослушивать фигурантов расследований.

Соответствующее решение подержали 330 депутатов. При этом за разрешение обысков и прослушки у нардепов они не проголосовали.

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков решил покинуть пост главы партии "Слуга народа". Соответствующее заявление он сделал 1 октября, пояснив, что возглавлять одновременно и парламент, и партию "некорректно".

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