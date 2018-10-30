''Расовое очищение нации и конфедерация с Россией'': чего добивается Билецкий

За последние несколько лет на фоне боевых действий на Донбассе и оккупации Крыма, в Украине особой популярности набрали ультраправые организации. Националисты вышли на новый уровень влияния на отечественную политику, создав неформальное парамилитарное движение “Национальные дружины”.

При этом методы работы организации, финансирование, а также идеология — вызывают опаску не только у экспертов и политологов, но и у рядовых украинцев. Лидер организации — народный депутат, глава партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий имеет довольно неоднозначную и скандальную репутацию человека, исповедующего нацистские взгляды.

Почему его прозвали “Белый вождь” и чем он запомнился украинцам — в материале OBOZREVATEL.

Сторонник “нацизма”

Идеологически Андрей Билецкий является ультраправым националистом. За время своей политической карьеры он неоднократно возглавлял разного рода социал-националистические организации. Ранее в сети всплыла подборка фрагментов интервью Билецкого редактору сайта “АртПолитИнфо” Юрию Горскому, одному из руководителей неонацистов “Русского марша”, связанному с идеологом “русского мира” Александром Дугиным.

В видео за 2010 год Андрей Билецкий отзывался об отношениях с Россией так:

“Мы, социал-националисты, имеем совершенно другой в этом плане взгляд. Во-первых, геополитически, расово мы понимаем, что сепарация от России, разделение - идиотизм. Потому что наша идея - это мощная, проукраинская, с центром в Киеве конфедерация. Ни в коем случае не единое государство, как нам каждый раз пытаются приписать наши местные друзья. Ни в коем случае не единое государство. Конфедерация. Или блок - если угодно. Блок, безусловно, восточно-европейский. Если Украина хочет геополитически реализоваться, то нам нужны, честно говоря, российские природные ресурсы”, — утверждал Билецкий.

О своих ультраправых идеях народный депутат неоднократно заявлял и в публикациях. Как пишет MyKharkov, у Билецкого есть несколько полупрограммных материалов, где он рассуждает о необходимости рассовой идеи для украинцев.

В программной статье "Патриот Украины", подписанной именем Билецкого, утверждается: “Лечение нашего Национального организма необходимо начинать с расового очищения нации. И тогда в здоровом расовом теле возродится здоровый национальный дух, а с ним культура, язык и все остальное. Кроме вопроса чистоты, мы должны обратить внимание также на вопросы полноценности расы.

Украинцы — это часть (причем одна из крупнейших и самых качественных) европейской "белой расы". Расы-творца великой цивилизации, самых высоких человеческих достижений. Историческая миссия нашей нации в это переломное столетии – возглавить и повести за собой "белые народы" всего мира в последний крестовый поход за свое существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества”.

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Расизм занимает важное место в идеологии и публичной риторике Андрея Билецкого.

"Люди от природы рождаются с разными способностями и возможностями, и поэтому счастье человека – это когда он находит свое место в национальной иерархии и добросовестно выполняет свою жизненную задачу", – утверждает Андрей Билецкий в программной статье "Украинский расовый социал-национализм".

Не изменились взгляды политика и после победы Революции Достоинства. Так, в интервью Фокусу радикал рассуждает о мифах мультикультурализма в Европе.

“Верим ли мы в мультикультурализм и возможность проживания разных больших этнокультурных групп на одной территории? Я считаю, что ситуация с терактами в Европе уже дала ответ: нет. Это миф, который привёл европейскую цивилизацию к огромным проблемам. То же касается и внешней миграции, которая ещё ни одну страну в далёкой перспективе не привела к процветанию. Но черепа мы мерить точно не будем, если вы об этом”, - заявил нардеп.

Андрей Билецкий РБК

При этом Билецкий жестко отрицает, что кто-либо из соратников в лицо называет его “Белым Вождем”. Отметим, такой псевдоним ему дали за яркую расистскую идеологию. Кроме того, в 2000-х была издана книга от Социал-национальной Ассамблеи, в которой Билецкий рассуждает об авторитарной власти и “третьем пути” для экономики.

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“Во-первых, никогда меня так в лицо никто не называл. А если бы меня кто-то назвал "Белым вождём", был бы он бит. Я вот не знаю паспортные имена, наверное, 90% работников штаба. Со времен ОУН, ещё Коновальца, даже не Бандеры, в украинском национализме появилась традиция псевдонимов. Это второе имя, которое тебе даёт коллектив. Треть псевдонимов происходит от фамилий. Моя фамилия — Билецкий. Дальше надо объяснять? "Белый” — да, называли", - говорил глава "Нацдружин".

Оценивая творчество Билецкого, стоит обратить внимание на несколько основополагающих подходов. Во-первых, идеология социал-национализма Билецкого ставит на первую ступень именно этничных украинцев. В одном из материалов он заявлял, что "не даст сделать из Украины мусорник Евразии". Поэтому ко всем мигрантам будет очень пристальное внимание.

Во-вторых, с точки зрения социал-национализма, демографический кризис также надо преодолевать с помощью социальной программы, которая будет направлено не на "количество" детей, а на "качество".

"Социальная помощь для рождения ребенка должна касаться всей украинской нации, но лучшие семьи, которые потенциально могут родить наиболее талантливых детей, должны иметь социальный стимул для рождения максимальной количества детей. Таким образом, увеличивая количество украинцев, мы одновременно увеличивали бы процент наилучшего расового элемента нации", - написал Билецкий в своей статье 2008 года.

В-третьих, Билецкий предлагает решить вопрос с украинизацией в течении 3-6 месяцев.

"Если говорить о русскоязычном востоке Украины, украинские территории в составе России, то мы должны в первую очередь пробудить их расовое сознание. После чего языковыми националистами они станут автоматически. Вопрос же тотальной украинизации в будущей социал-националистической стране будет решен в течении 3-6 месяцев с помощью жесткой и взвешенной государственной политики", - уверен нардеп.

Темная биография

Лидер ультраправого движения Андрей Билецкий, помимо своих скандальных высказываний, имеет и неоднозначную биографию. Так, с начала 2000-х он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Так, в 2001 году был задержан сотрудниками милиции и попал под административный арест.

Первый серьезный шаг в политической карьере он сделал в 2006 году, когда выступил кандидатом в народные депутаты от Украинской консервативной партии, но проиграл.

При этом Билецкий активно сотрудничал с социал-националистическими движениями, которые позже трансформировались в ныне известную правую политическую партию “Свобода”. Правда, вскоре из-за "приземленной к украинским реалиями" позиции партии, он покинул ее ряды и создал Социал-национальную ассамблею.

MyKharkov

В 2008 году Билецкий был арестован во время марша ко Дню рождения Степана Бандеры, 18 октября. В этот день он вместе со своими сторонниками участвовал в столкновениях с правоохранителями. Через несколько лет, в августе 2011 года, в офисе “Патриот Украины” произошло странное происшествие, когда некий Сергей Колесник был госпитализирован в бессознательном состоянии. Хотя изначально члены организации обвинили его в попытке напасть на активистов, в милиции дело переквалифицировали на покушение именно на Колесника.

В декабре 2011 года Билецкий был арестован по обвинению в деле о нападении на Сергея Колесника по ст. 187 Уголовного кодекса (разбой, осуществленный по предварительному сговору группой лиц).

Позже в отношении него была избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. 16 февраля 2012-го срок пребывания под стражей был продлён до 27 апреля 2012 года. Билецкий содержался в СИЗО на Холодной Горе.

Правда, уже в феврале 2014 года Андрей Билецкий был амнистирован Верховной Радой. Обвинения в отношения лидера ультраправых были расценены как политическое преследование.

После начала агрессии со стороны России, Андрей Билецкий стал во главе полка "Азов", который освобождал от боевиков Мариуполь. А уже после окончания активных боевых действий, избирается в Верховную Раду Украины. Однако за 4 года работы Билецкий запомнился как один из самых заядлых прогульщиков.