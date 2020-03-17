Воззвание к президенту: закон, за который проголосовала Рада, положит всю Украину

Друзья, у нас огромная проблема. С подачи Зеленского Рада проголосовала комплекс экономических мер по снижению налоговой нагрузки на экономику и малый и средний бизнес.

Я хочу видеть рожи этих советников, которые подсунули это президенту?

Этот закон положит всю страну.

Объясняю детально. Сегодня приняли закон, по которому государство на два месяца освободило всех юридических и физических лиц от уплаты земельных налогов и земельной аренды, которые поступают в местные бюджеты. Государство также отменило налог на недвижимость для физических и юридических лиц. И ко всему этому: государство отменило Единый социальный взнос, который предприятия платят за каждого работника при начислении зарплаты.

Покажите мне человека, который расскажет, где здесь снижение налоговой нагрузки на экономику и на малый и средний бизнес.

Первое. Основными плательщиками земельного налога и арендной платы за землю являются промышленные предприятия, предприятия энергетики, фабрики, Укрзализныця, а не владельцы парикмахерских, магазинов и ресторанов.

Второе: плательщиками налога на недвижимость являются физические лица, владеющие недвижимостью свыше 85 кв метров жилой площади. Скажите, где здесь население, большая часть которого проживает в советском жилом фонде, а, соответственно и так, не платит налог на недвижимость. Иными словами, от налога на недвижимость освободили тех, кто имеет по две-три-пять и более квартир. Частные дома и угодья.

Третье и самое главное: государство отменило ЕСВ на два месяца. Плательщики ЕСВ являются крупные промышленные предприятия, которые начисляют зарплату своим работникам. ЕСВ является главным источником наполнения Пенсионного фонда страны. То есть одной рукой Зеленский обещает добавить по тысяче гривен пенсионерам, а другой рукой, очевидно, не осознавая этого, обрушает Пенсионный фонд страны, из которому ему нужно будет платить пенсии. Пилит сук, на котором сидит сам и вся его верховная власть.

Ну и главное. Лишая города земельных сборов и сборов на недвижимость власть не просто перетягивает на себя Конституционные полномочия местного самоуправления, а формирует огромную дырку в местных бюджетах. Эти поступления обеспечивают своевременную зарплату (защищенные статьи) учителям, медикам, социальным работникам, коммунальщикам, работникам транспорта и ЖКХ. В отличие от правительства новых лиц, которое провалило центральный бюджет, города сумели сманеврировать в этой ситуации и удержаться. Сегодня все держится на городах. Именно эти поступления дают возможность городам сегодня бороться с эпидемией коронавируса.

Какие экономические меры следовало бы предложить Зеленскому и его монобольшинству?

Первое. Вместо отмены налога на недвижимость для богатых отменить единый налог для предпринимателей первой и второй группы.

Второе - вместо отмены земельных налогов и аренды земли снизить налог на добавленную стоимость для крупных промышленных предприятий, которые и так вздохнули в связи со сменой курса гривны.

Третье - вместо отмены ЕСВ снизить акцизы на подакцизные группы товаров, такие как алкоголь, сигареты, светлые виды нефтепродуктов, газ и другое.

В этой связи кто-нибудь здравый остановите Зеленского.

Если закон будет подписан и вступит в силу, он приведет к катастрофическим последствиям.

Если рухнет экономика городов, никакой МВФ и продажа земли уже не помогут. Объясните кто-то это президенту.

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