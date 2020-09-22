Обвиняемая в сепаратизме Штепа официально стала кандидатом в мэры Славянска. Фото
Нелю Штепу, которая является обвиняемой в сепаратизме, зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска Донецкой области.
На выборы она идет от "Партии мира и развития", сообщила Штепа на своей странице в Facebook 22 сентября.
"Теперь официально я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии мира и развития. Нас с Вами ждет победа!" – убеждена она.
Штепа уже возглавляла горсовет Славянска до вооруженной агрессии России в Украине (в 2010-2014 годах).
О намерении баллотироваться она заявила еще в январе 2020 года, а в августе в Славянске появились агитационные билборды с ней, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвинили в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
Свою вину она не признала, пояснив, что призывала российского президента Владимира Путина ввести войска под угрозами террористов, а интервью российским СМИ давала "под дулом автомата".
Судебные заседания по ее делу регулярно переносятся, в начале июля одно из них не состоялось из-за неявки свидетелей.
Также против Штепы ведется еще одно расследование – ее подозревают в причастности к убийству офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко в апреле 2014 года.