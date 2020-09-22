Обвиняемая в сепаратизме Штепа официально стала кандидатом в мэры Славянска. Фото

Нелю Штепу, которая является обвиняемой в сепаратизме, зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска Донецкой области.

На выборы она идет от "Партии мира и развития", сообщила Штепа на своей странице в Facebook 22 сентября.

"Теперь официально я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии мира и развития. Нас с Вами ждет победа!" – убеждена она.

Штепа уже возглавляла горсовет Славянска до вооруженной агрессии России в Украине (в 2010-2014 годах).

О намерении баллотироваться она заявила еще в январе 2020 года, а в августе в Славянске появились агитационные билборды с ней, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

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