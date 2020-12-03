В ОП назвали обвинения Венедиктовой в незамене прокурора по делу "Роттердам+" попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование

В Офисе генерального прокурора расценивают обвинения генпрокурора Ирины Венедиктовой со стороны НАБУ в незамене прокурора в производстве по формуле "Роттердам+" как попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис генпрокурора.

Соответвенное заявление обнародованно вечером в четверг, 4 декабря, пресс-службой Офиса генпрокурора, передает "Интерфакс-Украина".

"... следует отметить, что в течение следствия никем не высказывалось сомнений в его (прокурора – ИФ) эффективности и не стоял вопрос о необходимости замены прокурора в производстве, в том числе и в связи с его возможной заинтересованностью в предотвращении публичного судебного разбирательства противоправных действий должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний-бенефициаров", –говорится в заявлении.

Однако, добавляют в Офисе, сразу после принятия прокурором САП Виталием Пономаренко, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, решения о закрытии уголовного производства возник ряд вопросов относительно эффективности следствия и необходимости в замене прокурора в производстве.

В Офисе отмечают, что 11 ноября 2020 г. Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении заявления детективов НАБУ об отводе прокурора САП в указанном уголовном производстве, "а потому отсутствуют какие-либо доказательства его возможной ангажированности".

"В настоящее время вопрос о необходимости замены прокурора в этом уголовном производстве изучается, и окончательное решение будет принято после полной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

"При этом, пока усматривается, что НАБУ совершаются попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис генерального прокурора, одновременно пытаясь без наличия необходимых достаточных доказательств и их убедительности направить уголовное производство с обвинительным актом в суд", - говорится в заявлении.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркивают, что в их распоряжении остаются только 2 дня из установленного ст. 219 УПК Украины срока досудебного расследования.

Как сообщалось, 30 ноября Высший антикоррупционный суд не удовлетворил заявление адвокатов об отводе детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по делу "Роттердам+".

Ранее коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС, однако Центр противодействия коррупции заявил, что, согласно другому вердикту ВАКС, дело остается открытым.

НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

Находящийся в розыске по обвинениям НАБУ за формулу "Роттердам+" экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что правительство своим постановлением от 24 января этого года о формуле ценообразования на газ для "Нафтогаза Украины" фактически подтвердило справедливость "Роттердам+".

В Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) 28 августа заявили, что "дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

Решение САП закрыть уголовное производство в деле, известном как "Роттердам+", подтвердило законность применения принципа импортного паритета и безосновательность ранее выдвинутых подозрений, заявил энергохолдинг "ДТЭК".