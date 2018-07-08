Обвинения в "распродаже" украинской армии: Гриценко расставил точки над "і"

Никаких обвинений в незаконной распродаже оружия и имущества украинской армии или уголовных производств по этому поводу против экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко нет, а фейки насчет этого связаны с высоким рейтингом политика.

Об этом сам Гриценко заявил в интервью LB.

"Любой может легко оценить результаты деятельности нашей команды в Минобороны за период 2005-го-неполного 2007 года. Поскольку я на посту министра издал приказ о ежегодном издании книги отчета о деятельности под названием "Белая книга: оборонная политика Украины". И на сайте Минобороны до сих пор можно увидеть эту "Белую книгу", начиная с 2005 года. Там очень легко проверить, в каком состоянии наша команда приняла Вооруженные силы, в каком состоянии передала. Это рост в 2-3 раза по ключевым показателям. Я уже не говорю о социальных аспектах. Рекорд нашей команды по предоставлению жилья - это 6 тысяч 537 квартир в 2005 году - не перебит никем", - рассказал политик.

Он также опроверг фейки о якобы существовании уголовных производств против него.

"Почему идет критика? Это на самом деле не критика, просто тупая ложь. Грязный пиар. Потому что если бы у меня был рейтинг в один процент, проблем бы не было. Чтобы вы поняли, с тех пор, когда эти обвинения впервые прозвучали - в 2014 году, когда была парламентская кампания - меня ни разу, несмотря на уголовные производства за более чем четыре года не приглашали в прокуратуру. Никакого уголовного производства нет. И быть, я добавляю, не может", - отметил Гриценко.

Он также расставил точки над "і" в вопросе продажи украинского оружия в довоенные времена.

"Когда говорят о продаже оружия, я даже написал в сети, здесь главное во время следствия не выйти на самого себя. Кто не знает, пусть почитает украинское законодательство: не только в период, когда я был министром, а еще со времен Марчука, Кузьмука или Шкидченко Министерство обороны и министр обороны ничего не продают. Только министр экономики и фирмы-спецэкспортеры, задействованные в продаже вооружений. А министрами экономики тогда были Яценюк и Порошенко..." - напомнил Гриценко.

"Министр экономики, который формирует перечень избыточного имущества и вносит его на правительство, затем он же согласовывает цену продажи вооружения. То есть они уже вышли на себя. Значит, надо им приглашать Порошенко, Яценюка, руководителей "Укроборонпрома", "Укрспецэкспорта", потому что их назначает указом президент, а не министр обороны, и к продаже оружия здесь не имеет никакого отношения", - резюмировал он.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко предложил Юлии Тимошенко провести дебаты на тему новой Конституции Украины, на что лидер "Батьківщини" ответила молчанием