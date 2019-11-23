Обучат грамоте: в "Слуге народа" анонсировали "Трускавец-2"

Для народных депутатов из "Слуги народа" проведут новое обучение "Трускавец-2".

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал лидер политической партии СН, нардеп Александр Корниенко.

Политик отметил, что "слуг народа" намерены обучить цифровой грамотности.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями – возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности – Ред.) и пункт о декларировании", – сообщил он.

Корниенко пояснил, что цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава пресс-центра партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что нардепов IX созыва отправятся на двухнедельное обучение в Соединенные штаты Америки.

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