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23 ноября • обновлено в 09:39
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Обучат грамоте: в "Слуге народа" анонсировали "Трускавец-2"

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Для народных депутатов из "Слуги народа" проведут новое обучение "Трускавец-2".

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал лидер политической партии СН, нардеп Александр Корниенко.

Политик отметил, что "слуг народа" намерены обучить цифровой грамотности.

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"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями – возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности – Ред.) и пункт о декларировании", – сообщил он.

Корниенко пояснил, что цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава пресс-центра партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что нардепов IX созыва отправятся на двухнедельное обучение в Соединенные штаты Америки.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Александр Корниенко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии на сайте не модерированы
не дождетесь
не дождетесь
Их обучат, как скрывать коррупционные схемы и крышевание, договорняки и темное прошлое. И ни слова о прозрачности, честности и ответственности за свои поступки.
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