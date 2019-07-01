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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Обсыпали мукой и издевались!" На Донбассе напали на кандидата в Раду

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В Краматорске обсыпали мукой кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Анастасию Петренко.

Как сообщила в Instagram сама Петренко, инцидент произошел на избирательном округе № 45 в Авдеевке. Происшествие случилось у здания суда в, где рассматривалась апелляция относительно законности предвыборной рекламы кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" по округу № 47 (Славянск) Юрия Солода со слоганом "Восстановим отношения с Россией – вернем мир на Донбасс".

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"Сегодня (30 июня – Ред.) радикалы попытались унизить меня - кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы — За жизнь" по округу 45 обсыпали мукой, издевались и пытались всячески опозорить!" – написала Петренко в сети.

Кандидат сообщила, что после нападения подала заявление в полицию.

Анастасия Петренко

Анастасия Петренко

Instagram

Анастасия Петренко

Анастасия Петренко

Instagram

Анастасия Петренко

Анастасия Петренко

Instagram

Анастасия Петренко

Анастасия Петренко

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на внеочередных выборах в Верховную Раду на 43-х мажоритарных округах зарегистрированы 66 кандидатов-однофамильцев.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
УкраинаКраматорск
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