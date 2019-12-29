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29 декабря • обновлено в 18:02
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Обсудили Украину: Путин и Меркель провели срочный разговор

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Глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщила пресс-служба Кремля, они "дали позитивную оценку" обмену пленными на Донбассе между Украиной и "Л/ДНР".

Также Путин и Меркель "отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через Украину" с 1 января 2020 года.

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Была затронута также темы Сирии и Ливии. Стороны решили "нарастить дипломатические усилия".

Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину и обмен пленными на Донбассе

Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину и обмен пленными на Донбассе

Как писал OBOZREVATEL, накануне Служба безопасности Украины обнародовала имена 76 украинцев, которых освободили из плена в рамках обмена с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Обмен пленными Поставки газа в Украину
Персоны
Ангела Меркель Владимир Путин
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Еге, вивчивши німецьку, буде складно не прочитати Mein Kampf (Моя боротьба) мовою оригіналу.
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