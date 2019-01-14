Обстрел авто соратников Гриценко: в полиции сделали заявление

Полиция заявила, что обстрел автомобиля соратников кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко расследуют как хулиганство с применением оружия.

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет Украинская правда. Санкция используемой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

"Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия. Обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения устанавливаются", – заявил он.

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Анатолий Гриценко Пресс-служба Гриценко

Отмечается, что на место происшествия выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа, а следствие будет вести Деснянское управление полиции.

На лобовом стекле остались следы от выстрелов gp.org.ua

По предварительным данным правоохранителей, повреждения на лобовом стекле и на передней правой двери авто появились от выстрелов из пневматического оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападение на работников Гриценко произошло в ночь с 13 на 14 января.

Политик прокомментировал случившееся, подчеркнув, что недоброжелателям не удастся запугать его и его команду.

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