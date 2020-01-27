"Обслуживаете бандитов и убийц!" Гончаренко в ПАСЕ жестко ответил пропагандистам Путина

В Страсбурге, где проходит сессия ПАСЕ, нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко вступил в перепалку с российскими пропагандистами. Он назвал их теми, кто обслуживает бандитов и убийц.

Соответствующее видео он выложил на своей странице в Fаcebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Российская журналистка спросила у Гончаренко, почему украинская делегация решила вернутся в ПАСЕ. Он ответил, что ПАСЕ нельзя оставлять на российских пропагандистов.

"Потому что нельзя оставлять ПАСЕ, чтобы здесь были российские пропагандисты. Нельзя оставлять ПАСЕ, чтобы здесь был Толстой и Слуцкий. Здесь нужно вести работу и рассказывать правду, поэтому мы вернулись и расскажем о России всю правду. Это вас пугает, потому вы и бегаете тут с камерами", – сказал нардеп.

Гончаренко в ПАСЕ жестко ответил пропагандистам Путина

Он отметил, что цель российской делегации – обслуживать интересы Путина.

"Цель российской делегации – обслуживать интересы вашего Гитлера-Путина, который убивает людей тысячами, в том числе и своих же россиян, и грабит их с утра до вечера. Подъедьте в Париж и снимите дом, где живет семья Пескова. У него там квартира за 2 миллиона евро. А еще покажите россиянам дом Слуцкого и Толстого. Покажите дом Соловьева на озере Комо, деньги на который он отобрал у россиян, рассказывая им ложь про Украину, ЦРУ и остальное", – сказал Гончаренко.

Также он взорвался гневом на вопрос рупоров Кремля о якобы притеснении русскоговорящих.

"Какое притеснение русского языка? Сегодня русскоязычные люди на востоке воюют с вами, чтобы остановить вашу аннексию. Я знаю больше стихов русских поэтов, чем Слуцкий. И мне не надо рассказывать, как родину любить. И не нужно прикрываться языком. Нам не нужна ваша защита. Я русскоязычный, родился и вырос в Одессе, и мне ваша защита не нужна. Вы убиваете таких, как я людей под эгидой того, что защищаете язык. Вы пропагандисты, которые обслуживают бандитов и убийц! В определенном круге ада будете гореть именно вы, потому что прикрываете, как вашу страну грабят", – сказал Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гончаренко рассказал, что более 30 делегатов ПАСЕ поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях России.

В июне Гончаренко сцепился с главой российской делегации Петром Толстым в кулуарах ПАСЕ, которая приняла решение вернуть РФ все права в Ассамблее. Украинец пригрозил представителю оккупантов скамьей подсудимых в Гааге.

Кроме того, украинский нардеп поставил на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, встав на защиту украинских моряков, которые тогда находились в плену. Споря с ней, он назвал президента России Владимира Путина "гопником".

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