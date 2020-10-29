ОБСЕ увидела позитивные сдвиги на Донбассе

Последние месяцы на Донбассе отметились позитивными сдвигами в сфере безопасности.

Об этом заявил австрийский дипломат, бывший спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик в интервью "Укринформу". Он особо отметил, что новое перемирие достаточно удовлетворительно соблюдается сторонами конфликта.

"Очень надеюсь, что такое развитие связано не только с кризисом, вызванным коронавирусом", – сказал он.

Он подчеркнул, что предусмотрены три новые зоны разведения сил и средств, и выразил надежду, что это послужит укреплению доверия между сторонами конфликта на востоке нашей страны.

"Очень важным сдвигом в переговорах могло бы стать и одновременное открытие новых пунктов пересечения линий столкновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье", – уточнил дипломат.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что спикером и советником украинской делегации по информационной политике в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) назначен актер, военный эксперт и блогер Алексей Арестович.