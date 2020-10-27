ОБСЕ отметила грубейшее нарушение, которое устроил на выборах президент Украины

Юрий Бутусов Политика 11:09, 27.10.2020 Обновлено: 11:12, 27.10.2020

Впервые в истории Украины миссия ОБСЕ, которая наблюдает за украинскими выборами, отметила грубейшее нарушение, которое устроил на выборах... президент Украины. Зеленского не интересует законность и соблюдение правил, он нарушает закон без всяких колебаний.

Вспоминается, как первый президент Леонид Кравчук защищал незаконный опрос Зеленского, как распинались зелеботы всех мастей, что опрос необходим. А вот ОБСЕ показала, чего стоит президентская пропаганда, спасибо. Думаю, это станет хорошим уроком на будущие выборы, в будущем фальсификации власти должны получать еще более жесткую реакцию нашего общества, президент гарантом избирательных прав у нас не является.

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