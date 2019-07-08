"Общение двух народов": у Путина отреагировали на телемост с Украиной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поприветствовал идею провести телемост между РФ и Украиной, о подготовке которого заявил телеканал NewsOne.

"Вы знаете, это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей сточки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял", – заявил Песков.

Он добавил, что общение между украинцами и россиянами "прямо, и опосредованно продолжается".

"И поэтому, конечно, подобная инициатива, нам кажется, заслуживает высокой оценки", – подытожил Песков.

Песков отреагировал на телемост с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

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