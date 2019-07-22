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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Обречены на уничтожение": Турчинов пристыдил украинцев из-за выборов

5.6т Читать материал на украинском

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов возмутился предварительными результатами внеочередных парламентских выборов, сравнив украинцев, проголосовавших за пророссийские силы, с рабами.

Своим мнением поделился он на странице в Facebook.

Так, Турчинов эмоционально отреагировал на то, что партия кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" попадает в Верховную Раду.

"Что поражает – это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинский отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию", – написал он.

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Турчинов пристыдил украинцев из-за выборов

Турчинов пристыдил украинцев из-за выборов

Турчинов заявил, что состоявшиеся выборы стали первыми, на которых пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года.

"К большому сожалению, это свидетельствует о том, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества, что сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда нужденные, битые и обречены на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?" – высказался Турчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в день проведения второго тура президентских выборов Турчинов обратился к украинцам, сравнив их с толпой, которая хочет перемен, но ничего для этого не делает.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Так он давно еще говорил что украинцы "счастливые рабы" "«Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией, получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру сытыми деньками рабства... Их, конечно, трудно назвать великой нацией»."
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hunt andres
hunt andres
У Шурика ремиссия?
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Что Саша, закрывается твоя кормушка, поэтому тебя так штырит ? Того и гляди скоро к Сеньке драпать придётся. Ты небось тоже как он - не тот типаж, который яиц боится, а вот за чужие яйца можешь и взяться ? Но побереги свои лучше !
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