"Обречены на уничтожение": Турчинов пристыдил украинцев из-за выборов

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов возмутился предварительными результатами внеочередных парламентских выборов, сравнив украинцев, проголосовавших за пророссийские силы, с рабами.

Своим мнением поделился он на странице в Facebook.

Так, Турчинов эмоционально отреагировал на то, что партия кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" попадает в Верховную Раду.

"Что поражает – это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинский отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию", – написал он.

Турчинов пристыдил украинцев из-за выборов

Турчинов заявил, что состоявшиеся выборы стали первыми, на которых пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года.

"К большому сожалению, это свидетельствует о том, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества, что сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда нужденные, битые и обречены на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?" – высказался Турчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в день проведения второго тура президентских выборов Турчинов обратился к украинцам, сравнив их с толпой, которая хочет перемен, но ничего для этого не делает.

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