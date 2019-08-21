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"Обречены на поражение!" Украине предрекли неутешительное будущее из-за популистов

1.4т Читать материал на украинском

Популистская власть в Украине обречена на поражение, а война на Донбассе будет продолжаться.

Такое мнение в блоге на своем YouTube-канале высказал публицист Виталий Портников (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Он привел пример отставки главы совета министров Италии Джузеппе Конте. "Итальянские правые и левые популисты оправдали мои ожидания. Продержались немного дольше, чем должны были, но сейчас мы наблюдаем ситуацию крушения правительства", – отметил блогер.

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Иллюстрация

Иллюстрация

НТК

Он добавил, что деятельность этого правительства усилила экономический кризис в стране. "Потому что в политике не бывает чудес. Любое популистское правление обречено на поражение", – сказал он.

Как пояснил Портников, и популисты, и их избиратели не считаются с реалиями жизни и живут в иллюзиях.

"Все это касается и Украины", – подчеркнул он, заявив, что не пугает сограждан, а "выходит из политических реалий".

"Война будет продлена. Тарифы не будут уменьшаться. Социальный уровень жизни украинцев не будет улучшатся аж до проведение реальных, серьезных и не популярных реформ", – считает он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виталий Портников "взорвался" из-за скандала вокруг будущего нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который оскорбил журналистку.

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Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Теги
политика видео
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
В истории были столетние войны,готовьтесь.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Помните знаменитый фильм Титаник. В конце этого фильма, когда уже корабль тонул - оркестр продолжал музитировать - ну что бы как то скрасить последние минуты людей..... Украине надо взять это тза пример по жизни, как они уже обсуждали, а именнго - ввести разрешение на легкие наркотики, ввести разрешение на казино по всей стране, ввести разрешение на проституцию в стране, освоботить всех от воровства из казны. В результате этого жизнь на Украине изменится в лучшую сторону, будет весело и забавно, а гей-парады проводить ежемесячно. Все равно, терять то уже нечего.... судя по статье.
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