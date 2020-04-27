КТО ЕМУ ЭТО ПИШЕТ?

1. Будут дешевые кредиты и ипотека под 10%

Дешёвых Кредитов нет и не будет. Так же, как не работает программа 5-7-9. Не верите? Зайдите в любой банк. Все разговоры об ипотеке и помощи малому бизнесу - профанация.

2. Все необходимое привезли из Китая.

Ок, согласен. И где оно все, если в больницах ничего не изменилось? Ответ очевиден. На рынке все есть. Китайские гуманитарные маски и перчатки в полный рост продаются во всех торговых сетях.

3. Стоимость газа для населения в апреле уменьшится на 15%.

Прекрасно, если не учитывать, что в апреле закончился отопительный сезон. А значит, как минимум пол месяца никто не пользуется отоплением.

4. Возможно, на этой неделе откроют рынки.

Так их никто и не закрывал. Они все это время работают. Открыто или полулегально, но работают. А вот кто оплатит всем остальным вынужденный простой и остановит безработицу и очередную волну трудовой миграции - непонятно.

5. Ситуация с пожарами в Житомирской области под контролем.

Понятно. Прошло почти три недели. Кто будет нести ответственность за отсутствие всего необходимого во время тушения и спасательных работ?

И конечно, всем пожелал здоровья и 36,6...

Вывод. Он живет в параллельной реальности, а его окружение всех держит за лохов, не осознавая, что подобными видосами лишь подставляет своего шефа.

Гипноз обращений уже потерял свою силу. Люди ждут совершенно другого.