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28 апреля • обновлено в 00:12
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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак
Политик и общественный деятель Все статьи автора

Обращение Зеленского: народ держат за л*хов

6.5т

КТО ЕМУ ЭТО ПИШЕТ?

1. Будут дешевые кредиты и ипотека под 10%

Дешёвых Кредитов нет и не будет. Так же, как не работает программа 5-7-9. Не верите? Зайдите в любой банк. Все разговоры об ипотеке и помощи малому бизнесу - профанация.

2. Все необходимое привезли из Китая.

Ок, согласен. И где оно все, если в больницах ничего не изменилось? Ответ очевиден. На рынке все есть. Китайские гуманитарные маски и перчатки в полный рост продаются во всех торговых сетях.

3. Стоимость газа для населения в апреле уменьшится на 15%.

Прекрасно, если не учитывать, что в апреле закончился отопительный сезон. А значит, как минимум пол месяца никто не пользуется отоплением.

4. Возможно, на этой неделе откроют рынки.

Так их никто и не закрывал. Они все это время работают. Открыто или полулегально, но работают. А вот кто оплатит всем остальным вынужденный простой и остановит безработицу и очередную волну трудовой миграции - непонятно.

5. Ситуация с пожарами в Житомирской области под контролем.

Понятно. Прошло почти три недели. Кто будет нести ответственность за отсутствие всего необходимого во время тушения и спасательных работ?

И конечно, всем пожелал здоровья и 36,6...

Вывод. Он живет в параллельной реальности, а его окружение всех держит за лохов, не осознавая, что подобными видосами лишь подставляет своего шефа.

Гипноз обращений уже потерял свою силу. Люди ждут совершенно другого.

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Автор
Дмитрий Спивак Дмитрий Спивак
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дмитрия Спивака
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Дмитрий! К кому обращены ваши гневные речи? Разве вы сами не л --о--х? Вы говорили, что комбайнер из вас никакой. А как же вы ратовали за Зе, которого (без всякого "комбайнерского опыта") такие как вы усадили за штурвал "комбайна" Украина ? На что надеялись? Что "вдруг поедет-накосит-наскирдует"? И накосит и наскирдует:)) И потому спрячьте свое гневное остроумие в ........., потому что вас заслужено держат за тех самых...... - заслужили!!!
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
и шо?тенюх нет и нибутидь?
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canger ralph
canger ralph
Жрите, 73%!
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