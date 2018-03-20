14 марта 2018 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда – судьи-докладчика Юлии Черняк, судей Бориса Гулько, Дмитрия Луспеника, Сергея Хопты и Елены Белоконь – удовлетворил заявление украинских граждан Сергея и Валентины Светличных об установлении юридического факта их вынужденного переселения с территории Луганской области вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории нашей страны.

Этим решением поставлена точка в 19-месячной судебной эпопее семьи переселенцев, вынужденно покинувших свой дом в результате российской агрессии и оккупации части территории Донбасса. На этот результат работала вся команда "Силы права".

Вслед за данным решением высшей судебной инстанции тысячи украинских граждан, пострадавших от российской вооружённой агрессии, – вынужденные переселенцы, семьи погибших, получившие ранения и увечья солдаты – обратятся во все суды страны с аналогичными заявлениями, подготовленными нашей юридической командой.

В связи с этим "Сила права" обращается ко всем, кому страна доверила вершить правосудие.

По официальной статистике ООН число беженцев в мире приближается к 70 миллионам человек и растёт в геометрической прогрессии. Так будет до тех пор, пока за этими цифрами цивилизованный мир не начнёт видеть исковерканную судьбу каждого человека, его мольбу и его надежду.

Во всем мире начались тектонические изменения, движущей силой которых является растущее осознание каждым человеком своих прав.

Эра двойной морали и статики больших чисел, на которых долгие годы строилась вся мировая политика, подходит к концу.

Сегодня цивилизация находится на рубеже, за которым либо будет выработана новая модель мирного сосуществования и развития, либо начнутся новые мировые войны.

Избрать в такой критической ситуации правильный путь можно только на основе адекватной оценки происходящего. Это позволит выработать механизмы своевременного влияния на попытки зарождения диктаторских клептократических режимов во всем мире и создать новые эффективные механизмы предотвращения агрессии.

По сути, речь идёт об историческом выборе между силой права и правом силы.

Справедливое решение обновлённого Верховного Суда по делу одной из сотен тысяч украинских семей, пострадавших от российской агрессии и оккупации, послужит не только основой для возрождения правосудия в нашей стране, но и примером, который подтолкнёт цивилизованный мир к осмыслению происходящего и выработке новых механизмов поддержания мира.

Всеукраинское правозащитное движение "Сила права"