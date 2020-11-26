Обращение к Зеленскому: у вас еще есть шанс оттолкнуться от дна

Обращение главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского к президенту Украины Владимиру Зеленскому:

Прошло полтора года с тех пор, как вы завершили свое блестящее Instagram-шоу и победили на выборах. Точнее будет сказано, взяли на себе ответственность за благосостояние народа, безопасность и жизни конкретных людей.

Резюме: бездарно, не умно, бессовестно и безразлично.

Что мы имеем за полтора года вашего правления: практически наступивший дефолт, отсутствие денег в госбюджете, турборежим, приведший к полному захвату власти кучей бездарных, тупых исполнителей (кухарок и лифтеров), обогретых лучами вашего рейтинга.

Признаю, есть некие симптомы, очаги здорового. Но этих робких рациональных шагов не хватает для полноценного оздоровления молодого европейского государства.

Поэтому я обязан откровенно спросить вас:

почему вы, начиная строить частную фирму "95 квартал", привлекали самых лучших режиссеров, юмористов? Ответ кажется очевидным: благодаря этому вы создали успешный бизнес, который и возглавили, а потом еще победили и на выборах 2019-го года.

но почему став по главе государства, вы начали набирать кучу кумовьев, друзей детства, воров, тупиц, идиотов, кухарок, лифтеров, фотографов и Колю Тищенко?

Вам плевать на нас с вашего большого Олимпа? Или вы не хотите сделать страну успешной?

Г-н президент! Еще не поздно перезагрузить алгоритм вашего правления, это можно и нужно сделать.

Управляйте страной столь же эффективно, как вы это делали с "95 кварталом". Понимаю, что не хватает компетенции. Но всему можно учиться. А также нужно набирать толковых, порядочных, компетентных людей.

Главное – хотеть.