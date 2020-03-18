Украина столкнулась с вызовами, которые могут серьезно осложнить экономическую и социальную ситуацию на долгие годы вперед. На сегодняшний день страна испытывает на себе действие максимального количества негативных факторов: война, пандемия коронавируса, глобальное падение финансовых и сырьевых рынков, неэффективность государственной системы.

В стране ожидается стремительное увеличение уровня безработицы, прогнозируется ухудшение социального самочувствия граждан.

На фоне этих беспрецедентных обстоятельств в Украине продолжается война на Донбассе. Гибнут люди, разрушаются дома и инфраструктура региона. Не выполняются Минские договоренности. "Партия войны" снова пытается использовать риторику ненависти, стараясь не допустить утверждения мира в стране.

Сегодня необходимо предпринять шаги, направленные на обеспечение единства внутри страны. Политические партии должны забыть о своих рейтингах. Распри и ненависть должны уступить место солидарности граждан перед лицом более серьезных и страшных проблем. Нас всех должны объединить три приоритета, каждый из которых – важен и самоценен.

Первый - это люди, их здоровье и личная безопасность в условиях пандемии коронавируса. Каждый из нас должен ответственно подойти ко всем рекомендациям МОЗ Украины, самодисциплина – это лучшее средство от распространения пандемии.

Второй – восстановление стабильной экономики, максимальная защита граждан от последствий кризиса и безработицы. Необходимо прекратить масштабное финансирование войны и ненависти, и перенаправить доходы бюджета на поддержку слабо защищенных слоев населения.

Третий – мир, защита жизней наших соотечественников в новых критических обстоятельствах.

Власть, бизнес, политические партии и общественные организации должны в этих условиях прекратить информационную истерику и политическую войну "всех против всех" и начать действовать сообща, скоординировано. Сейчас нужно консолидировать все общество. В этом и должна проявиться соборность нашей страны. Необходим мораторий на политическое противостояние.

Каждый из нас – вне зависимости от должности и достатка – должен сделать свой посильный вклад, чтобы наша страна прошла эти времена турбулентности достойно.

Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы минимизировать негативные последствия, особенно для тех людей, которые остро нуждаются в заботе и входят в основную группу риска: пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

Я обращаюсь к Президенту, правительству, коллегам из Верховной Рады. Мы не должны забывать о людях на временно неподконтрольных территориях. Там - в Донецке, Луганске, Горловке, Макеевке - живут такие же граждане Украины, и в недалеком будущем нам вместе предстоит строить единую страну.

Мы должны направить гуманитарную и медицинскую помощь по ту линию противостояния. Необходимо объединить возможности власти и предпринимателей.

Никто не имеет права самоустраняться, обособляться, проявлять свой политический эгоизм. От наших совместных действий и консолидации усилий, от способности перешагнуть через мелочные обиды и противоречия зависят не только жизнь и благосостояние наших граждан, но и само будущее Украины.

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