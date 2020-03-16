Обострение на Донбассе: Путина уличили в срыве Минских договоренностей

Резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе со стороны террористов говорит о том, что президент России Владимир Путин не намерен соблюдать Минские договоренности.

Такое мнение озвучил народный депутат Украины ("Слуга народа"), глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко в интервью "РБК-Украина".

"Если говорить о моем субъективном мнении, то раньше была относительная тишина на фронте, но в последние дни усиливается агрессивное поведение российских оккупационных войск. Эти войска находятся под контролем Кремля. И все, что происходит, делается или по приказу, или с согласия президента России. И это плохой признак. Это в определенном смысле попытки сорвать Минский процесс, и заявления Путина тоже настроены критически к Минскому процессу", – сказал парламентарий.

Владимир Путин

По словам Мережко, Россия может вести себя относительно спокойно только под мощным давлением других стран (США, Европы) или под давлением санкций. Если же ее оставить без этого, убежден он, градус ее агрессивности всегда повышается.

"Вот, в Минском процессе формально США не представлены, но все понимают, что они играют большую роль. Для меня лично остается загадкой, кто заставил Путина приехать в Минск. Этот кто-то должен был иметь огромное влияние, чтобы заставить "русского царя" поехать в Минск и сесть за стол переговоров. То есть мы не видим весь этот механизм происходящего, мы разве что можем строить гипотезы", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выйдет из Минского процесса, если глава РФ Владимир Путин не прекратит войну на Донбассе за год. Зеленский уточнил, что годовой срок для Путина исчисляется с первого саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

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